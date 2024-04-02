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税费支持政策落实落细 进一步激发企业创新活力

人民网记者 车柯蒙
2024年04月02日08:39 | 来源：人民网
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4月1日，国家税务总局重庆市税务局发布《关于优化税收服务支持科技创新型企业高质量发展的意见》，明确5个方面17条具体举措，推动科技创新和产业创新深入对接，支持和服务科技型企业高质量发展。

“税务部门围绕提供全生命周期税费政策支持、提供场景化多元化税费服务、发挥税收大数据积极效能、优化分级分类后续管理、健全工作协调保障机制5方面，推出17条举措，激发企业创新发展活力。”重庆市税务局相关负责人表示。

今年的《政府工作报告》将“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”列为首要任务，并对此进行了一系列部署。减税降费是助企纾困直接有效的办法，也是近年来积极财政政策的重要组成部分。不仅在重庆，为支持不同发展阶段科技型企业的需求，税务部门精准高效落实落细支持科技型企业发展相关税费优惠政策，助力初创期企业成长壮大、成长期企业健康发展、成熟期企业行稳致远。

在山东省济宁市，税务部门聚焦结构性减税降费政策，用真金白银的政策红利，增强企业科技创新的信心和底气，助力企业迈向质量更高、效益更好、结构更优的发展之路。

“在税收政策的支持下，我们新上多条智能化改造项目，目前，我们正在集中研发力量，加快推进多个新产品的研发与上线计划，进一步提高市场占有率。”济宁一家矿山设备制造公司的总经理程一飞表示。

2023年3月底，国务院常务会议决定，将符合条件的行业企业研发费用税前加计扣除比例由75％提高至100％的政策，作为制度性安排长期实施。记者了解到，为保证经营主体真正享受税惠新政，济宁市税务部门对符合条件的企业进行“摸底”调研，为纳税人缴费人提供更加精准的政策支持，助推传统产业加快智能化改造步伐。

今年以来，内蒙古通辽市多个重点制造业项目陆续进入开工状态。在这里，得益于税费优惠的支持，企业将减免的税费投入到技术改革项目中，在“研发—优惠—再研发”的良性循环中进一步扩大企业经济产能效应，增强发展动能。

“作为专精特新企业，我们去年享受到313万余元的税收优惠，让我们有充足的资金拓展产业链，启动新项目，迈入了3D打印构建立体空间原材料的新领域。”内蒙古一家材料公司的经理杨女士告诉记者。

碳纤维复合材料多旋翼螺旋桨、XE-电动恒速变距螺旋桨、eVTOL垂直起降多旋翼螺旋桨……在安徽省芜湖市，一家公司生产的螺旋桨畅销全球74个国家和地区。“我们的产品能够远销海外，离不开税收政策的支持。企业去年全年享受研发费用加计扣除472万元，让我们有了更多资金投入到新产品的研发。”该企业负责人南雍表示，一有新政策出台，税务网格化驻企辅导员就主动上门辅导，帮助企业解决研发上的后顾之忧。

今年的《政府工作报告》指出，2024年减税降费政策要“重点支持科技创新和制造业发展”。事实上，随着一系列支持科技创新的税收政策相继实施，一套覆盖面广、优惠力度大、涵盖企业创新全流程各环节的税收支持政策体系已经初步形成。其中，税费优惠政策主要聚焦研发投入、创业投资、研发设备、重点产业链、鼓励创业创新等方面，不断夯实企业的创新主体地位。

业界专家认为，税费优惠政策向发展新质生产力和实体经济的方向倾斜的做法，不仅有利于推动当下经济回升向好，还着眼于为经济社会发展创造新的增长点。

(责编：方经纶、吕骞)
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