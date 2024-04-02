人民网北京4月2日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉，4月1日12时，我国黄河宁夏段至入海口开启为期4个月的休渔，至此黄河全域全面进入休禁渔期。同时，农业农村部会同公安部联合在陕西省西安市举办的“中国渔政亮剑2024”黄河休禁渔期专项执法行动启动。

2022年4月1日起，黄河河源区及上游重点水域实行全年禁渔、黄河宁夏段至入海口禁渔期延长至4个月。2023年，沿黄九省（自治区）各级渔业渔政、公安部门扎实开展专项执法行动，禁渔秩序平稳有序，渔业资源得到有效养护。

据统计，2023年共出动执法人员3.3万人次、车辆船艇1.1万辆（艘）次，同比分别增长32%和35%；查办违法案件192起，移送司法处理案件11起，同比分别下降44.5%和75.6%，严重破坏渔业资源违法犯罪行为得到有效遏制。

农业农村部渔业渔政管理局局长刘新中在农业农村部近日召开的新闻发布会上说，历经七年，“中国渔政亮剑”执法行动内容不断完善，领域不断拓展，机制不断优化，已经成为全国标志性的渔政执法行动。

农业农村相关负责人表示，沿黄各级渔业渔政和公安部门要着力做好四方面工作。一要严打非法捕捞行为。紧盯重点区域、关键时段，持续加大执法投入，提升执法质效；加强行刑衔接，强化环境公益诉讼和生态损害赔偿。

二要强化流域分段管控。黄河河源区和上游水域要强化全时管控、全域覆盖，坚定打好常年禁渔执法持久战；中游和下游水域要精密布控、精准定位，精确打击“三无”船舶涉渔、电毒炸鱼等严重违法行为。

三要加强市场销售监管。全力配合市场监管等部门，溯源倒查非法渔获物来源，斩断非法“捕、运、销”利益链条。

四要规范垂钓监管。因地制宜、多措并举加强垂钓活动监督管理，严查各类破坏水生生物资源的禁用钓具钓法，防止以休闲垂钓为名从事非法捕捞生产。

“沿黄各级渔业渔政和公安部门要按照‘中国渔政亮剑2024’系列专项执法行动方案的统一部署，以破解危害渔业发展的顽瘴痼疾为导向，扎实有效开展黄河休禁渔期专项执法，全力推动黄河流域生态保护和高质量发展。”该负责人说。

(责编：方经纶、吕骞)

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