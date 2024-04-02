制图：申佳平

人民网北京4月2日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，1-2月份，我国规上互联网和相关服务企业（以下简称“互联网企业”）完成互联网业务收入2463亿元，同比增长7.6%，增速较2023年全年提升0.8个百分点。

数据显示，1-2月份，我国规上互联网企业营业成本同比增长7.7%。实现利润总额169.7亿元，同比增长6.5%，增速较2023年全年提高6个百分点。我国规上互联网企业共投入研发经费137.1亿元，同比增长4.5%，增速较2023年全年提高8.2个百分点。

分领域来看，1-2月份，以信息服务为主的企业（包括新闻资讯、搜索、社交、游戏、音乐视频等）互联网业务收入同比增长7.1%。以提供生活服务为主的平台企业（包括本地生活、租车约车、旅游出行、金融服务、汽车、房屋住宅等）互联网业务收入同比下降15.3%。主要提供网络销售服务的企业（包括大宗商品、农副产品、综合电商、医疗用品、快递等）互联网业务收入同比增长22.8%。

分地区来看，1-2月份，东部地区完成互联网业务收入2178亿元，同比增长6.5%，低于全国增速1.1个百分点，占全国互联网业务收入的88.4%。中部地区完成互联网业务收入129.1亿元，同比增长25.6%，高于全国增速18个百分点。西部地区完成互联网业务收入150亿元，同比增长11%，高于全国增速3.4个百分点。东北地区完成互联网业务收入5.78亿元，同比下降5.4%，低于全国增速13个百分点。京津冀地区完成互联网业务收入733.5亿元，同比增长3.8%，占全国互联网业务收入的29.8%。长三角地区完成互联网业务收入879.7亿元，同比增长7.9%，占全国互联网业务收入的35.7%。

(责编：申佳平、吕骞)

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