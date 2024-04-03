人民网记者 杨曦

3月31日，国家统计局发布数据显示，3月份，服务业商务活动指数为52.4%，环比上升1.4个百分点，连续三个月回升。这表明服务业扩张步伐加快，经营主体发展预期持续改善。

预期改善的背后，是服务消费发展势头稳固向好的支撑。记者观察到，今年以来，我国服务消费场景不断融合拓展，带动消费市场进一步回暖。下阶段，随着一系列政策效应不断显现，服务消费潜力有望进一步释放。

假日、春日消费齐头并进

服务市场热度持续不减

假日消费是观察经济活力的窗口。今年以来，在节假日的带动下，服务消费潜力释放。3月18日，国家统计局新闻发言人刘爱华在介绍国民经济运行情况时表示，各地积极创新消费场景，打造文娱旅游等新消费增长点。1-2月份，服务零售额同比增长12.3%，其中，交通出行服务类增长31.4%，文体休闲服务类零售额增长13%。

近日，江西省抚州市崇仁县以举办桃花节为契机，拓展消费场景，“国潮文化”“乡村土味”“民俗风情”成为激发“春日经济”的新动能。人民网 朱海鹏摄

为保持向好势头，3月份以来，各地围绕“春日”经济做文章，进一步激发市场潜力，服务消费的火热态势得以延续。主要城市商圈客流增长明显，赏花游迅速升温，清明出游预定火爆。

在上海，“2024迎春消费季”活动的助推下，各大商圈举办美妆服饰节，推出化妆品、服饰鞋帽等优惠促销活动；为响应国家新一轮“以旧换新”政策，杭州举行“家电焕新季”活动，全维度打造家电消费新场景、新体验，拉动春季家电消费热潮。

以花为媒，多地赏花游持续“上新”。在成都举行的第六十届花会上，插花艺术沙龙、非遗手工体验、美食集市等28场文化惠民活动吸引众多游客；北京推出“九大花事”开门迎春，串联特色古迹赏花点，推出多条主题游线路，吸引市民游客漫步春日北京；广西柳州在紫荆花花期开通“醉美紫荆花专线”，让市民游客免费乘坐专车，体验一路繁花相伴。

3月21日，携程发布的《2024年清明节旅游预测洞察》显示，清明假期的机票、酒店等假日旅游产品预订逐渐升温。从搜索热度来看，清明小长假期间，国内酒店搜索热度全面超越2019及2023年同期，比去年同期上涨67%，机票搜索热度同比增长80%，假日赏花游的景区门票预订量同比上涨超6倍。

政策举措发力显效

为服务消费潜力释放“添把火”

服务消费的快速回暖离不开政策的频频发力。今年以来，从中央到地方，一系列促进服务消费的政策举措接连出台，为服务消费进一步提质扩容保驾护航。

商务部部长王文涛在全国两会期间介绍，今年促消费方面，商务部门将重点推动汽车、家电、家装厨卫等消费品以旧换新，同时扩大服务消费。“商务部门将会同有关部门，从三个方面推进服务消费工作：加强统筹，构建‘1+N’工作体系；扩大服务领域开放，丰富服务消费供给；搭建平台载体，创新服务消费场景。”

3月18日，市场监管总局等18部门联合印发的《贯彻实施〈国家标准化发展纲要〉行动计划（2024—2025年）》提出，推动产品和服务消费标准升级；推动文化和旅游领域服务标准制修订，促进服务消费。

上海市政府办公厅3月8日印发的《本市促进服务消费提质扩容的实施方案》提出12个方面37项举措，从“推动现有服务业态提质增能”和“激发新兴服务消费新动能”两方面鼓励服务消费创新发展，力争将上海打造成为国内领先、国际一流的服务消费标杆城市。

为充分做热春季文旅市场，湖北省文化和旅游厅于3月上旬至4月底投放第二轮200万张湖北文旅特别惠民券，免费范围除A级旅游景区、知名赏花游景区和打卡点外，扩大到大型主题乐园、旅游演艺项目等。

“展望今年全年，随着各项扩内需、促消费政策措施落实落地，支撑消费增长势头的有利条件和积极因素在不断增多，消费增长的内生动力也在持续增强，新潜能不断释放，我国消费市场有望继续保持向好态势。”商务部副部长郭婷婷3月26日在国新办举行的发布会上如是说。

(责编：杨曦、吕骞)

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