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春潮涌动再升温 春日经济释放消费新潜力

王绍绍
2024年04月03日08:55 | 来源：人民网
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近期，多地消费市场迎来春日热潮，欣赏春花、游览春景、品尝春菜……多种多样的消费场景融合焕新，春日经济持续升温，多地抢抓春天这波“热度”，围绕春季场景推出各种新玩法，助力消费市场加速释放潜力。

“赏花+市集”“赏花+美食”“赏花+非遗体验”…… 新模式解锁新场景，近日，北京发布“九大花事”，串联特色古迹赏花点推出多条主题游线路；广西柳州专门在紫荆花花期开通“醉美紫荆花专线”，让市民游客免费乘坐喷有紫荆花图案的专车等。

福建多地以花为“媒”拓开消费新玩法。3月1日至4月1日，永春县开展第十三届桃花文化旅游节，活动期间的每个周末，花神巡游、桃仙不倒翁、打铁花、烟花秀等精彩节目轮番上演，宋代点茶、木偶戏、白鹤拳、纸织画等特色非遗展演惊喜亮相，为游客打造沉浸式的国风之旅。

目前，国内踏青赏花游进入预订高峰期。某旅游平台数据显示，截至3月28日，“赏花”“踏青”搜索量环比增长超6倍，门票订单量同比增长近7倍。

“赏花+”融合业态为春日经济带来新机遇。当下，湖南益阳市南县罗文村的油菜花陆续开放，金黄色的油菜花与五彩斑斓的民居交相呼应，吸引游客前往参观。今年，罗文村将“赏油菜花”与乡村文旅经济相结合，新增多幅墙体涂鸦，通过举办“油菜花+夜市”“油菜花+音乐节”“油菜花+马拉松”等融合活动，走出了一条农旅融合发展的新路子。

各地因地制宜挖掘春日经济潜力，为消费者提供了全新的消费体验，也为当地经济发展开拓了新空间。近日，湖北武汉启动体育消费周活动，融合了“展会+赛事”，发放体育消费券；南京依托当地体育赛事，促进文旅融合，通过一场场融合传统非遗民俗的文体活动，仅3天时间就带来3.6亿元的旅游消费。

多家平台数据显示，3月以来，“露营”相关评价数、笔记攻略数环比增幅均接近100%，“烧烤露营”“露营营地”等关键词搜索量增幅近150%。

随着“春季露营”的持续走热，露营装备、户外服饰也成为了购物清单上的热门选择，迎来销售旺季。某电商平台数据显示，早春流行、出游穿搭等商品搜索量暴增，户外充气床等轻露营装备销量升温。“家门口的微度假”成为居民日常消费热点，“露营经济”持续回暖。

中国社会科学院财经战略研究院教授魏翔表示，“露营经济关键在于‘融合’”，应当作为一个配套业态，实现与相关实体经济提供商的良性互动，加快露营经济与其他旅游产业的深度融合。 

春日经济不仅在户外焕发光彩，吸引游客赏花露营，也在大家的舌尖上跃动。蚕豆焖饭、香椿炒鸡蛋、荠菜饺子……“春天味道”唤醒味蕾的同时也拉动了居民消费增长。某零售平台数据显示，近期该平台春菜销量已比去年同期增长3.5倍。

为抓住春日经济热潮，不少大型连锁超市和生鲜电商纷纷布局春菜直采。近日，某大型连锁超市在福建南平、上海崇明、云南大理等全国较大的核心春菜种植区设置大型直采基地，仅福建建瓯的笋类基地年产量就可达7万吨，春笋到达消费者手中仅需20个小时。

春暖茶香，近期，我国多个茶叶主产区也进入采摘期，来自全国各地的茶叶抢“鲜”上市。在贵州省各大茶叶交换市场，物流人员正在抓紧揽收春茶。据了解，当地与物流平台合作构建了19条航空专线，依托陆空联运网络，快速分流至全国各地，让黔茶春芽抢“鲜”出山，省外消费者也可以第一时间一品黔茶滋味。

业内专家表示，应顺应消费节奏、因势而为，变“春日限定”为“春日长青”，持续焕发“时令经济”的生机活力。同时，要创新培育新型消费市场，保护经济新业态，适应消费者日益多样化的需求。

“要注重打造特色产品，培育不受季节限制的品牌，通过政策引导和市场推广，培养消费者跨季节消费的习惯，从而延续和扩大春日经济的影响，实现全年消费市场的持续活跃。”上述专家说。

(责编：方经纶、吕骞)
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