原标题：共商 共建 共享 共赢 中国太保成功举办网络安全保险生态合作论坛

4月2日，中国太保在苏州成功举办网络安全保险生态合作论坛。本次论坛以“凝聚生态力量、共话网安发展”为主题，来自众多知名企业的领军人物以及专家学者嘉宾莅临参会，围绕网络安全保险发展历程及规划、共建网络安全保险生态、助力网络强国建设、提升客户价值等内容展开深度讨论，共同见证网络安全保险创新联盟的揭幕。

中国太保副总裁俞斌在论坛致辞中表示，网络安全已经成为“数字中国”建设中不可或缺的一环。中国太保以“网络安全保险”为突破口，践行中央金融工作会议提出的要做好“科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融”五篇大文章，充分发挥“网络安全保险”在网络安全风险管理和经济补偿功能的新型网络安全服务，对推动网络安全产业高质量发展，护航制造强国、网络强国建设具有重要意义。

近年来，中国太保一直深耕网络安全保险领域。2017年中国太保产险进入网安险领域，累计保费规模超过8000万元，是网络安全保险条款最多，覆盖面最广的中资保险企业。在近期工业和信息化部网络安全管理局《关于网络安全保险典型服务方案目录的公示》49个网络安全保险典型服务方案入围公示中，中国太保产险有3个方案入选，提供了保前评估、保中监测、保后处理一体化风险控制技术解决方案。

在论坛上，中国太保旗下中国太保产险、太保科技和上海市信息网络安全管理协会共同发起，联合首批成员单位上海交通大学、奇安信科技集团股份有限公司、亚信科技(成都)有限公司、杭州安恒信息技术股份有限公司、北京源堡科技有限公司、深信服科技股份有限公司等产学生态伙伴，共同创建“网络安全保险创新联盟”，进一步凝聚产业力量，共同应对日益复杂的网络安全挑战，体现在网络安全领域深度布局与积极担当。

俞斌与上海市信息网络安全管理协会会长薛质共同为网络安全保险创新联盟挂牌揭幕，正式按下了加快网络安全产业和保险服务融合创新的启动键。组建网络安全保险创新联盟，旨在汇聚各方力量共同推动网络安全保险在更多、更广的领域中应用落地，引导网络安全保险健康有序发展，培育网络安全保险新业态，成为数字经济发展的“压舱石”。下一步，联盟将以“科技为保险实现风险减量 保险为科技实现风险保障”为目标，定期举办线上线下创新课程、网络安全主题沙龙等活动，以期实现“打造共商、共建、共享、共赢的网络安全保险生态”的共同愿景。

此次论坛的成功举办和网络安全保险创新联盟的组建，不仅彰显了中国太保在保险科技创新领域的领先地位，也为中国网络安全生态建设提供了有力支持，对于维护社会稳定、促进经济健康发展具有深远意义。中国太保将继续秉持“责任、智慧、温度”的太保服务理念，为广大客户提供更加完善的风险保障体系。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经