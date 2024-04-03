新华社成都4月2日电（记者陈健）在成都未来科技城“菁蓉汇·未来创谷”，不久前迎来了首家入驻企业成都网安科技发展有限公司。这是一家信息安全技术领域的国家级专精特新“小巨人”企业。

“我们将继续专注技术创新，加大研发投入，保持技术领先优势，提供更多更好的产品和服务。”成都网安科技发展有限公司董事长助理杨雷说。

作为承接前沿科技成果转化的重要载体，成都未来科技城重点围绕智能制造、航空航天、6G、网络信息等领域，加快发展新质生产力。

四川省统计局数据显示，2023年，四川产业结构持续优化，战略性新兴产业产值占规模以上工业总产值比重达到28%左右。

“新质生产力的核心本质是创新驱动的生产力。从这个角度来讲，四川一直在加码布局，并努力通过新质生产力打开产业发展新空间。”四川省统计局副局长、新闻发言人曾俊林说。

四川在科技创新和科技成果转化上同时发力，因地制宜发展新质生产力。四川是科教大省，有高校137所、科研院所369家，国家级科技创新平台205个，国家大科学装置10个。四川推动“产学研用”深度融合，让更多科技创新成果从“书架”走上“货架”，新型显示、动力电池、晶硅光伏、新能源汽车产业发展势头强劲。

电子科技大学副校长徐红兵说，为促进高校与企业的深度科技合作，电子科技大学以协定形式与企业联合建立平台，比如联合研究实验室、联合研究中心、联合研究院、区域研究院等，开展协同创新，涵盖了华为、京东方、长虹等行业龙头企业。

集成电路产业是四川天府新区重点发展方向之一。芯片从研发设计、制造到封装测试，最终转化为规模化产品，需要大量辅助设备。如果每家企业自己购置相关设备，需要大量资金。现在，天府新区集成电路设计创新公共平台正在运行，供企业共享使用。

“平台为企业提供一站式性能测试，极大提升了企业研发效率，充分发挥了平台的公共服务功能。”成都士兰半导体制造有限公司副总经理李可为说。

四川在建设现代化产业体系上精准发力。四川省经济和信息化厅副厅长敬茂明说，四川把电子信息、装备制造、食品轻纺、能源化工、先进材料、医药健康六大优势产业提质倍增行动作为主抓手，培育和形成新质生产力。

敬茂明介绍，四川加强未来产业前瞻布局，明确了6G通信、量子科技、深空深地、未来交通、生物芯片、生命科学、先进核能等重点方向。

天府绛溪实验室由成都高新区与电子科技大学联合共建，目前已建立先进计算、量子互联网、分布式能源集成、微波与光子集成等前沿研究中心。“未来，量子互联网将与我们现在使用的经典物理互联网融合在一起。在信息处理、获取和传递上，将有颠覆性的创新。”电子科技大学教授、天府绛溪实验室量子互联网前沿研究中心主任周强说。 新质生产力打开产业发展新空间。在绵阳市，四川成科国重新能源有限公司研发的锂硫电池，挤入未来“超级电池”赛道。公司总经理雷天宇介绍，其蓄电能力比同等体积的磷酸铁锂电池高30%，而重量仅为后者的40%，目前已获得无人机企业订单。

在德阳市，东方电气集团东方汽轮机有限公司的研发投入保持每年两位数增长，自主研制了被誉为中国“争气机”的国内首台F级50兆瓦重型燃气轮机，打破国外技术垄断，实现我国重型燃气轮机诸多技术领域“从0到1”的突破。

“四川有决心、有基础、有潜力在促进新质生产力发展方面取得更大成效。”敬茂明说。

(责编：王震、陈键)

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