新华社北京4月2日电日前，国务院办公厅印发《统筹融资信用服务平台建设提升中小微企业融资便利水平实施方案》（以下简称《实施方案》），就更好统筹融资信用服务平台建设，完善以信用信息为基础的普惠融资服务体系作出部署。

《实施方案》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，健全数据基础制度，加大融资信用服务平台建设统筹力度，健全信用信息归集共享机制，深入推进“信易贷”工作，推动金融机构为企业特别是中小微企业提供高质量金融服务。

《实施方案》提出，要加大平台建设统筹力度。一是明确信用信息归集共享渠道。强化全国信用信息共享平台的信用信息归集共享“总枢纽”功能。健全全国一体化融资信用服务平台网络，作为向金融机构集中提供公共信用信息服务的“唯一出口”。二是加强地方平台整合和统一管理。对功能重复或运行低效的地方融资信用服务平台进行整合，原则上一个省份只保留一个省级平台，市县设立的平台不超过一个。三是加强对地方平台建设的指导。统一地方融资信用服务平台接入全国一体化平台网络的标准，促进地方平台规范健康发展。

《实施方案》明确，要优化信息归集共享机制。一是明确信用信息归集共享范围。将企业主要人员信息、各类资质信息、进出口信息等纳入信用信息归集共享清单。充分发挥地方融资信用服务平台作用，依法依规加大清单外信用信息归集共享力度。二是提升信用信息共享质效。对已在国家有关部门实现集中管理的信用信息，要加大“总对总”共享力度。加强数据质量协同治理，确保数据真实、准确、完整。

《实施方案》指出，要深化信用数据开发利用。一是完善信息查询服务。各级融资信用服务平台要按照公益性原则依法依规向金融机构提供信息推送、信息查询、信用报告查询等服务。二是开展联合建模应用。支持建立信用信息归集加工联合实验室。三是开发信用融资产品。因地制宜开展“信易贷”专项产品试点，金融机构推出细分领域金融产品和服务。四是拓展提升平台服务功能。推动各项金融便民惠企政策通过平台直达中小微企业等经营主体。五是发展信用服务市场。制定信用信息平台的授权运营条件和标准。

《实施方案》强调，要加强信息安全保障和信息主体权益保护，强化政策支持保障，提升中小微企业融资便利水平。

(责编：王震、陈键)

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