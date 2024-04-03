申铖

据新华社北京4月2日电（记者申铖）财政部2日对外发布“2022年度地方预决算公开度排行榜”，广东、河南、湖南位居榜单前三名。这是2015年以来，财政部第7次在全国范围内开展地方预决算公开检查。

检查结果显示，地方基本实现“应公开尽公开”：2022年度应公开预决算的地方各级政府均已全部公开；应公开预算和决算的地方各级部门分别为25.46万家、25.47万家，未公开的分别为6家、8家。未公开预决算的地方政府和部门数量，自2018年度以来连续五年均为个位数。

地方部门所属单位方面，2022年度公开预算和决算的地方各级部门所属单位分别为34.68万家、32.11万家，公开率分别达到99.92%、99.95%，基本实现公开全覆盖。

“总体来看，各地预决算公开透明度持续提升。”财政部相关负责人介绍，各地不断健全预决算公开工作机制，抓实常态化监督，全力推进预决算公开规范化、常态化、制度化，不断提高预算管理水平。与此同时，各地强化信息技术支撑，不断优化公开方式，确保公开数据真实、准确、可读，让社会公众找得着、看得懂、能监督。

然而，检查也发现，部分地方预决算公开仍存在薄弱环节：个别部门及少数部门所属单位未公开预决算信息；少数预决算信息未在批复后20日内向社会公开；部分预决算公开内容不完整不细化不准确；部分预决算公开内容可读性不够。

(责编：王震、陈键)

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