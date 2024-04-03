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住建部：加快实施城市易涝点和隐患点整治

2024年04月03日09:07 | 来源：新华社
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新华社北京4月2日电（记者王优玲）住房城乡建设部近日发布通知，对扎实做好2024年城市排水防涝工作作出部署。其中一项重要工作是加快实施易涝点和隐患点整治。

通知要求，各城市住房城乡建设（排水）部门要全面排查易涝积水风险，及时更新易涝点台账，在系统谋划的基础上，制定“一点一策”方案，区分轻重缓急、影响程度，细化治理任务，明确责任单位和责任人，消除风险隐患。对汛前暂不能整治到位的易涝积水点，要采取临时应急处置措施，设立醒目、易于辨识的公众警示标识，安排应急抢险和巡查值守人员，避免发生伤亡事故。

同时，要加强易积水区域城市基础设施的巡查检修，防止路灯灯杆等市政设施因积水发生漏电事故；要开展对下凹立交、下沉隧道以及城市低洼地等风险点的排查整治，及时消除积水隐患；要针对地铁、建筑地下空间的出入口、通风口等重要点位，做好防淹、防倒灌措施。在极端天气条件下或可能出现严重内涝灾害时，果断采取停工、停产、停运和转移避险等措施。

通知要求，各地要充分认识当前城市排水防涝工作的严峻形势，完善城市排水防涝工作机制，明确部门分工，抓好排水防涝设施规划建设和项目储备。各城市排水防涝设施运行维护单位要认真履行日常巡查、维修和养护责任，加强队伍建设，完善规章制度和工作规程，定期排查安全隐患，及时组织抢修，保证设施设备安全、正常运行。

通知要求，各城市住房城乡建设（排水）部门要及时组织疏通掏挖淤积堵塞的排水管网及附属设施，整治疏浚具有排涝功能的城市河道，确保排水畅通；要对泵站、闸门、拍门等设施设备组织开展维护检修，保证安全正常运行；要对移动泵车、应急装备等进行检查保养，确保处于能够随时启用的“热备”状态；要补齐修复缺失、破损的井盖，落实防坠落措施，防止发生安全事故。

(责编：王震、陈键)
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