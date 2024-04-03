新华社北京4月2日电（记者任军 陈云富）3月份，经历月初和月末的两轮强势上涨后，人民币计价的黄金价格不断刷新纪录，单月涨幅达9.68%。

3月，纽约黄金期货价格累计上涨9.8%，创下3年多来的单月最大涨幅。受此带动，人民币计价的黄金价格“水涨船高”。3月29日，上海黄金交易所黄金现货交易较活跃的AU99.99收盘价为每克527.54元，较2月29日收盘价增长9.68%。4月1日，AU99.99继续上涨，收盘于每克533.74元，再迎新高。

在终端市场，4月2日，一些金店的足金饰品报价达每克690元以上，投资金条报价也在每克540元以上。

国华首饰黄金投资部经理刘宝表示，金价高企的背景下，一方面，有的顾客认为黄金价格已达高点，选择卖出手中黄金。另一方面，较为激进的顾客依然看好金价上涨空间，选择入手。从数据来看，这两部分人群数量接近。

世界黄金协会中国区CEO王立新认为，近期，美联储降息预期强化、地缘政治风险不减反增对金价构成支撑。技术层面上，包括纽约商品交易所在内的主要期货市场上，多头持仓显著增加，推动更多投资者进入。

山东能源集团期现交易经理刘日成表示，金价快速上涨，容易使部分多头获利平仓。当市场都在谈论黄金时，投资者应警惕市场过热带来的风险。

(责编：王震、陈键)

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