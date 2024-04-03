人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

黄金价格屡创新高 上个月大涨近一成

2024年04月03日09:08 | 来源：新华社
小字号

新华社北京4月2日电（记者任军 陈云富）3月份，经历月初和月末的两轮强势上涨后，人民币计价的黄金价格不断刷新纪录，单月涨幅达9.68%。

3月，纽约黄金期货价格累计上涨9.8%，创下3年多来的单月最大涨幅。受此带动，人民币计价的黄金价格“水涨船高”。3月29日，上海黄金交易所黄金现货交易较活跃的AU99.99收盘价为每克527.54元，较2月29日收盘价增长9.68%。4月1日，AU99.99继续上涨，收盘于每克533.74元，再迎新高。

在终端市场，4月2日，一些金店的足金饰品报价达每克690元以上，投资金条报价也在每克540元以上。

国华首饰黄金投资部经理刘宝表示，金价高企的背景下，一方面，有的顾客认为黄金价格已达高点，选择卖出手中黄金。另一方面，较为激进的顾客依然看好金价上涨空间，选择入手。从数据来看，这两部分人群数量接近。

世界黄金协会中国区CEO王立新认为，近期，美联储降息预期强化、地缘政治风险不减反增对金价构成支撑。技术层面上，包括纽约商品交易所在内的主要期货市场上，多头持仓显著增加，推动更多投资者进入。

山东能源集团期现交易经理刘日成表示，金价快速上涨，容易使部分多头获利平仓。当市场都在谈论黄金时，投资者应警惕市场过热带来的风险。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
图解：强对流天气预警连发 这些知识要牢记
　　
春潮涌动再升温 春日经济释放消费新潜力
　　近期，多地消费市场迎来春日热潮，欣赏春花、游览春景、品尝春菜……多种多样的消费场景融合焕新，春日经济持续升温，多地抢抓春天这波“热度”，围绕春季场景推出各种新玩法，助力消费市场加速释放潜力。 “赏花+市集”“赏花+美食”“赏花+非遗体验”…… 新模式解锁新场景，近日，北京发布“九大花事”，串联特色古迹赏花点推出多条主题游线路；广西柳州专门在紫荆花花期开通“醉美紫荆花专线”，让市民游客免费乘坐喷有紫荆花图案的专车等。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部