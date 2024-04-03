人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

全国5G基站超过350万个，数实融合进一步提速

2024年04月03日09:12 | 来源：新华社
小字号

新华社北京4月2日电(记者张辛欣)工业和信息化部近日发布数据显示，截至2月末，全国5G基站总数达350.9万个，5G应用在工业领域深入推广，数字技术与实体经济融合进一步提速。

工业和信息化部总工程师赵志国表示，下一步将持续推进工业数字化转型，特别是开展“人工智能+”行动，推动数字技术赋能新型工业化。

通过高速网络和智能设备，井下作业场景可以“一览无余”，在调度中心即可对矿井重点生产环节远程操控……走进四川嘉阳煤矿，数字技术带来的智慧矿山实践映入眼帘。

嘉阳集团有关负责人介绍，通过与中国电信四川公司、中国煤炭科工集团重庆研究院、中兴通讯等合作，企业将5G应用到煤矿开采中，实现了多个场景的少人化甚至无人化运行，提高了生产效率和安全管理水平。

从智慧矿山到智能工厂、智慧物流，数字技术正加快应用到工业生产各领域。工业和信息化部数据显示，目前，我国5G行业应用已融入71个国民经济大类，应用案例数超9.4万个，5G行业虚拟专网超2.9万个。

加快工业互联网规模化应用，推动产业提质增效——

与浪潮云洲合作构建数字供应链模式，山东中安新能源实现在前端供需实时匹配降低采购成本，在中端对生产、仓储等环节数智改造提升效率，在后端产品全生命过程可追溯，综合效益提升15%。

浪潮云洲工业互联网董事长齐光鹏说，基于云洲工业互联网平台和云网边端软硬一体等能力，浪潮云洲已为130余万家企业提供数字化转型服务。

数据显示，我国工业互联网已深入制造业研、产、供、销等各环节，覆盖全部工业大类，有一定影响力的工业互联网平台超过340个，工业设备连接数超过9600万台套。工业和信息化部明确，将再出台一批工业互联网细分行业应用指南，并通过深入实施工业互联网创新发展工程、新一轮工业互联网“百城千园行”活动等，促进规模应用。

推广智能工厂、数字化车间，降低数字技术应用门槛——

截至2023年12月底，我国已培育421家国家级示范工厂、万余家省级数字化车间和智能工厂。聚焦数字技术服务中小企业，工业和信息化部提出，将重点实施中小企业数字化赋能专项行动，深入推进中小企业数字化转型城市试点工作。

“我们将会同产学研用各方，持续推进5G应用规模化发展不断取得新成效。”赵志国说，将研究出台5G应用发展接续政策，加快推进5G行业虚拟专网建设，为行业转型发展提供网络支撑。同时持续推动5G-A、5G轻量化等技术演进和产品研发，强化技术储备。

人工智能在工业领域的应用备受关注。当前，众多数字领域企业加快技术、产品布局，竞逐人工智能市场。

“每一个企业，每一天都有大量数据产生，它们可能来自设备，也可能来自云端。”联想集团董事长杨元庆说，联想正打造具有竞争力的人工智能服务器、存储和网络设备等，在人工智能电脑产业加快发力。

工业和信息化部科技司副司长刘伯超表示，将拓展人工智能等数字技术在研发设计、生产制造、检验检测等不同环节，以及电子信息、生物医药、原材料、装备制造等不同行业应用。在通用人工智能方面，以人工智能和制造业深度融合为主线，统筹布局通用大模型和行业大模型，加快推进人工智能赋能新型工业化。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
图解：强对流天气预警连发 这些知识要牢记
　　
春潮涌动再升温 春日经济释放消费新潜力
　　近期，多地消费市场迎来春日热潮，欣赏春花、游览春景、品尝春菜……多种多样的消费场景融合焕新，春日经济持续升温，多地抢抓春天这波“热度”，围绕春季场景推出各种新玩法，助力消费市场加速释放潜力。 “赏花+市集”“赏花+美食”“赏花+非遗体验”…… 新模式解锁新场景，近日，北京发布“九大花事”，串联特色古迹赏花点推出多条主题游线路；广西柳州专门在紫荆花花期开通“醉美紫荆花专线”，让市民游客免费乘坐喷有紫荆花图案的专车等。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部