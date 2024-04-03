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北京未来科学城机器人产业园开建

2024年04月03日09:13 | 来源：新华社
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新华社北京4月2日电（记者熊琳）记者从北京市昌平区获悉，北京未来科学城机器人产业园日前开工建设。项目的实质落地标志着首都北部机器人产业创新引擎正式启动，北京“一南一北”机器人产业布局加速形成。

据介绍，2023年北京在亦庄、昌平“一南一北”布局机器人产业园，支撑北京市机器人产业基地建设。作为北京整体规划“一南一北”机器人赛道聚集区，位于昌平区的未来科学城重点推进机器人产业园项目，积极搭建机器人中试、验证、检测等公共服务平台，充分发挥机器人产研结合示范区政策优势，加快聚集创新水平高、研发能力强、成长速度快的机器人创新企业，支持北京市机器人产业创新发展，全力打造机器人技术创新策源地、应用示范高地和高端产业集聚区。

本次开工建设的北京未来科学城机器人产业园，将以承接机器人创新成果转化为导向，加快引入机器人科技型中小企业和独角兽企业，以龙头企业为引领，构建以机器人本体为核心，以核心零部件、智能感知系统与技术为聚焦点的“一个核心+两个聚焦”的机器人产业体系，打造覆盖“研发+生产”全链条的机器人产业成果转化基地、全球机器人应用示范高地。

昌平区经信局有关负责人介绍，昌平区机器人产业优势明显，创新创业要素活跃。区内聚集了41所高校，依托周边高教园区带动技术革新形成区域科教转化引擎，为机器人产业发展提供了坚实的人才和智力支持。同时，昌平产业应用场景丰富，聚集了新一代信息技术、高端装备等产业，智能制造产业资源较为丰富，自动化水平较高，易形成产业集群效应。

该负责人介绍，目前开工的一期工程总面积约为5.6万平方米，将于2026年上半年建成完工，将为入驻企业建设标准化厂房。目前，昌平区已与多家企业展开洽谈，部分企业表达了入驻意向，这些企业包括手术机器人、工业机器人、人形机器人等生产企业。

(责编：王震、陈键)
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