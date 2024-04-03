王延斌

原标题：在高端装备产业链上锤炼核心竞争力

伴随着强劲的声浪，一台约数米长的WH28大缸径发动机开始了试车。这是科技日报记者近日走进位于山东省潍坊市的潍柴工业园时看到的场景。这个气缸内径达到280毫米的庞然大物，正是远洋巨轮的动力核心。

过去，大缸径发动机市场长期被国外企业占据。然而，山东重工旗下的潍柴动力股份有限公司（以下简称“潍柴动力”），依托其全球研发平台，开发了全新一代M系列大缸径高端高速发动机产品，在高端装备产业链上打造核心竞争力。

4月1日，山东重工一季度成绩单显示，其总收入达1375亿元，同比增长15%；利润达60亿元，同比增长50%。其中，重卡、工程机械、客车等拳头产品在全球高端市场表现出色。山东重工副总经理王志坚说，此次“开门红”的显著特点，便是高科技新产品带来的收入在总收入中的比重大幅提升，达到了18%。

科技创新打开新质生产力“大门”

近年来，山东省将高端装备作为11条标志性产业链的突出重点，并由省长担任高端装备产业链“链长”，大力推动产业向高端化、智能化、绿色化转型升级。

在高端装备产业链上，山东重工发挥“链主”作用，用科技创新打开新质生产力“大门”，从而取得更大市场优势。山东重工旗下中国重汽、中通客车、潍柴动力、山推股份、潍柴雷沃智慧农业5家企业，作为山东汽车产业、工程机械、农机装备、氢燃料电池四大产业链的“链主”，带动省内2588家上下游企业共同发展。

能源消耗在物流运输企业中的成本占比高达40%，如何降低油耗成了该行业面临的现实问题。“凭借山推股份、潍柴动力、林德液压三大公司协同开发的动力传动系统总成，山推股份的L58K-G装载机与竞品相比，一箱油能多开两小时。”山推股份研发负责人介绍。

记者在山东重工采访时了解到，其全新一代天然气发动机在一季度销量同比增长超150%。该发动机设计结构独特、燃烧技术先进，天然气消耗可比市场同类产品降低6%。按照目前油价、天然气价计算，降低6%意味着车辆每运行20万公里，就可节省12万元开支。

高新技术引领高端装备制造业发展

高端装备制造业处于价值链高端和产业链核心环节，其发展离不开高新技术引领。而研发创新是推动制造业新质生产力发展壮大、工业持续转型升级的原动力。

近十年来，潍柴动力发动机板块研发投入超300亿元，打造了“自主创新+开放创新+工匠创新+基础研究创新”四位一体的科技创新体系，成功将中国发动机推向世界舞台；中国重汽过去5年来研发投入达到150亿元，逐步搭建起全流程自主研发体系。

因技术门槛高、可靠性要求苛刻，大马力发动机曾是我国高端装备制造的短板。要实现大马力重卡节油突破，提升发动机热效率是关键。为此，潍柴动力开创了一系列专有技术，通过研发五大节油系统及实现三年三次突破全球柴油机热效率纪录，成功跻身这一高端市场。

通过加强科技创新，培育发展新质生产力，以山东重工为代表的国有企业，正在塑造竞争新优势，实现新突破。

(责编：王震、陈键)

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