刘园园

今年，长江禁渔进入第四年。为巩固好禁捕退捕工作成果，坚定不移推进长江十年禁渔，加快促进长江水生生物多样性和水域生态修复，国务院办公厅日前发布《关于坚定不移推进长江十年禁渔工作的意见》（以下简称《意见》）。

在4月2日举行的国务院政策例行吹风会上，农业农村部部长唐仁健表示，作为共抓长江大保护的标志性工程，长江十年禁渔工作取得重要的阶段性成效。

非法捕捞得到有效遏制

按照党中央、国务院部署，自2021年1月1日起，长江干流、大型通江湖泊、重要支流和长江口部分海域实行为期十年的禁渔，常年禁止天然渔业资源的生产性捕捞。

“2023年群众举报的非法捕捞数量同比下降28%，非法捕捞高发频发态势得到了有效遏制。”唐仁健介绍，3年来，各级农业农村部门和公安机关月均查办涉渔行政案件1600多起、刑事案件500多起，市场监管部门月均查办相关案件300多起，对非法捕捞行为保持高压严打态势。

他提到，通过实施“亮江工程”，视频监控设备基本覆盖长江干流、长江口和鄱阳湖、洞庭湖等重点水域，沿江地区持证渔政执法人员达到1.04万人，比全面禁捕前增加了4倍，初步形成了人防技防结合、专管群管并重的执法体系。

根据中国水产科学研究院开展的禁渔效果评估和生物完整性指数评价结果，长江干流和鄱阳湖、洞庭湖水生生物完整性指数由禁渔前最差的“无鱼”提升了两个等级。长江流域是世界上水生生物多样性最丰富的区域之一，分布了400多种鱼类。2021年实施禁渔以来，鱼类资源开始恢复。2022年标志性物种长江江豚的种群数量达到1249头，比2017年普查时增加了237头，实现历史性止跌回升；长江刀鱼溯河洄游至洞庭湖，已到了历史最远的分布水域。

十年禁渔要坚定不移做下去

“在看到禁渔成效的同时，更要清醒认识到，成效尚不稳固，工作还处于爬坡过坎的阶段，还远没有到敲锣打鼓庆祝胜利的时候。”国家发展改革委党组成员郭兰峰强调，长江十年禁渔要坚定不移做下去，不能有丝毫的动摇，有些措施要在工作中不断完善，有些工作经过实践检验后要制度化、机制化。

唐仁健举例说，随着长江鱼类资源的持续恢复和禁渔执法力度的持续加大，现在非法捕捞的时间、地点、手段以及非法渔获物地下流通的黑产业链也越来越隐蔽，这大大增加了打击查处的难度。

农业农村部副部长马有祥介绍，长江流域重点水域的水生生物完整性指数仍然处于“较差”等级；禁渔后总的鱼类资源量比禁渔前上升了25.6%，但是仅占历史最高资源量的36.8%。

“当前，正值长江禁渔从‘三年强基础’向‘十年练内功’转段推进的关键节点。”唐仁健表示，《意见》主要从优机制、强保障、严执法、固生态等方面，对长江十年禁渔工作进行再部署再强调，必将为长江十年禁渔工作提供更加有力的政策保障。

（科技日报北京4月2日电）

(责编：王震、陈键)

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