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我科研成果获国际展会金奖

2024年04月03日09:31 | 来源：科技日报
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　　科技日报讯 （记者代小佩）近日，在第27届“阿基米德”国际发明创新技术展览会上，内蒙古呼和浩特市现代信息技术学校副校长、“国家卓越工程师”称号获得者韩佳彤带领团队研发的“城市生命线市政工程建设运维大数据及安全管控技术转化及推广应用”创新成果斩获金奖。

　　这项成果开拓了工程建设安全运维协同管理的技术新理念，打造了基于物联网大数据技术的城市生命线工程建设运维大数据及安全管控技术转化、应用推广平台，形成了一套经济适用、生态环保、操作简便、技术先进的工程建设安全及运维协同新体系。该成果是内蒙古自治区科技成果转化项目、呼和浩特市人民政府厅市产学研协同创新的合作项目。

　　“阿基米德”国际发明创新技术展览会是世界级发明博览会。展览会设置金银铜三类奖项，参展展品由专家委员会和国际评审团挑选评估，从新颖性、实用性、设计、低成本、社会经济影响和市场机会6个方面进行评审。

(责编：王震、陈键)
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