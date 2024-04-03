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一擎三箭战略启动 联想方案服务重绘未来业务蓝图

2024年04月03日09:46 | 来源：人民网
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4月2日，以“全栈AI，重绘未来”为主题的2024/25财年联想中国区誓师大会方案服务业务群分会落幕。大会上，联想集团高级副总裁、中国方案服务业务群总经理戴炜正式公布了联想方案服务业务群的一擎三箭战略，以全新升级的智能IT引擎“擎天”为产品创新迭代源动力，打造政企方案服务、中小企业方案服务、消费服务三支“火箭”，重绘方案服务业务未来版图。

据介绍，一擎三箭将作为方案服务业务群抢抓AI时代机遇的指导战略，帮助其在政企客群、中小企业客群及消费客群建立核心竞争力。“一擎”指的是擎天3.0（擎天智能体引擎），涵盖为行业客户打造的行业智能体，以及联想内生外化的研产供销服智能体，并搭配企业知识库，企业混合大模型，AI开发平台等工具。擎天3.0将成为联想方案服务为客户落地AI应用的重要抓手。“三火箭”包括政企方案服务、中小企业方案服务、消费服务。

戴炜表示，过去七年，方案服务业务群一直保持着高速发展的态势，无论是营收还是盈利均实现环比20%的增长。未来，联想方案服务将基于一擎三箭战略，把握AI带来的机遇，重绘方案服务业务的未来蓝图。

联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军介绍，上一财年，方案服务业务群在PC市场下滑的逆境中，营收持续增长。政企方案服务营收同比增长16%，关键性通用解决方案实现突破性增长64%，影响力持续加强，臻算服务实现翻倍增长。中小企业方案服务营收同比增长18%。同时，中小企业一站式IT服务及解决方案平台百应月活数实现巨大突破，迎来发展的重要里程碑。消费服务营收同比增长19%，销服一体化门店高速增长，并不断扩展用户经营阵地，基于AI原生的联想智慧魔方智能机器人服务比例提高到80%。

在4月1日举行的联想集团2024/25财年誓师大会上，联想集团董事长兼CEO杨元庆表示：“未来十年，很可能将是我们每个人职业生涯中最具创新性和颠覆性的十年，也可能是我们能够获得最多成长、取得最多成绩的十年。”在联想迈入第五个十年这一历史节点，方案服务业务群将基于一擎三箭的战略布局，重绘业务未来蓝图，帮助不同类型客户，实现AI应用的全场景落地。

(责编：曹淼、李源)
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