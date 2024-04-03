人民网北京4月3日电 （方经纶）据国家数据局官方微信公众号消息，4月2日，国家数据局发布《深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见（征求意见稿）》（下文简称“征求意见稿”），向社会公开征求意见。

征求意见稿提出，到2027年，全国城市全域数字化转型取得明显成效，形成一批横向打通、纵向贯通、各具特色的宜居、韧性、智慧城市，有力支撑数字中国建设。到2030年，全国城市全域数字化转型全面突破，人民群众的获得感、幸福感、安全感全面提升，涌现一批数字文明时代具有全球竞争力的中国式现代化城市。

征求意见稿要求，全领域推进城市数字化转型。包括建立城市数字化共性基础、培育壮大城市数字经济、促进新型产城融合发展、推进城市精准精细治理、丰富普惠数字公共服务、优化绿色智慧宜居环境、提升城市安全韧性水平等七个方面。

具体而言，征求意见稿不仅鼓励发展基于人工智能等技术的智能分析、智能调度、智能监管、辅助决策，全面支撑赋能城市数字化转型场景建设与发展。还提出深入推进数字技术与一二三产业深度融合，鼓励平台企业构建多层次产业互联网服务平台。因地制宜发展新兴数字产业，加强大数据、人工智能、区块链、先进计算、未来网络、卫星遥感、三维建模等关键数字技术在城市场景中集成应用，加快技术创新成果转化，打造具有国际竞争力的数字产业集群。并且要推动数字技术和教育、医疗、住房、就业、养老等公共服务融合，促进优质公共资源跨时空共享，提升服务资源覆盖面和均衡普惠度。

在全方位增强城市数字化转型支撑方面，征求意见稿提出要建设完善数字基础设施、构建数据要素赋能体系两项工作。其中，征求意见稿要求统筹推进城市算力网建设，实现城市算力需求与国家枢纽节点算力资源高效供需匹配，有效降低算力使用成本。加快推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等制度建设，促进数据要素高效流通和使用。

此外，关于全过程优化城市数字化转型生态，征求意见稿不仅提出推进适数化制度创新、创新运营运维模式，还在推动数字化协同发展作出部署安排——在长三角、粤港澳大湾区等城市群推动数字基础设施优化布局、推动数字经济东西部协作、弥合城乡数字鸿沟、开展城市全域数字化转型国际合作等等。

(责编：方经纶、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经