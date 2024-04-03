人民网北京4月3日电 （记者王连香）据中国铁路沈阳局集团有限公司（以下简称沈阳局集团公司）消息，随着天气转暖，东北地区化肥等春耕物资需求呈明显上升趋势，沈阳局集团公司积极服务“三农”，开足马力加快春耕物资流转效率，为春耕物资运输提供有力运输保障。

作为我国重要的粮食生产基地，进入3月份以来，东北地区陆续进入春耕的忙碌时节，各地化肥、农药等春耕物资需求明显增加。沈阳局集团公司把春耕物资运输作为一项重要任务，充分发挥物流中心区域辐射优势和运输优势，加强与地方政府相关部门的沟通联系，主动对接区域内农资企业，精准制定“一企一策”运输方案，通过实施对化肥、农药等农用物资运力倾斜等举措，保障春耕物资运输高效顺畅。

面对春耕物资运输需求，沈阳局集团公司组织管内4个物流中心建立运输台账，动态掌握各货运站承运情况，实行优先配空、优先装车、优先取送、优先挂运、优先编组的“五优先”举措，及时优化调配装卸机具、运输车辆和装卸人员，实现“快装、快运、快卸”，安排专人对运输全程进行动态掌握和跟踪，确保各环节无缝衔接，打通物资运输的“最后一公里”。在京哈普速铁路等主要运输干线，他们还组织开行春耕物资列车，最大化利用线路通过能力，确保春耕物资及时输送到位。

“对于辽吉两省化肥卸车量较大的华家站、得胜台站、太平川站、扶余站，我们合理安排车流，紧盯入线前、卸车过程及出线后作业时间，加强对卸车作业环节的督促，持续压缩在站停留时间，提高了春耕物资的运输效率。”沈阳局集团公司调度所副主任边晓东介绍。

在长春物流中心新九站营业部专用线内，10车600余吨化肥到达后，干部职工迅速投入抢卸化肥攻坚战，只用了6小时就完成了卸车。在沈阳物流中心铁岭营业室新台子站，该中心生产营销科针对化肥集中到达的实际，组织营业室增加劳力、叉车、汽车和传送带，提升每日卸车数量。

据统计，截至3月27日，沈阳局集团公司今年累计组织装运化肥、农药、种子等春耕物资4449车、29万吨，日均装车51车，打通春耕物资运输的“最后一公里”。

(责编：王连香、吕骞)

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