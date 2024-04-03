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第十九届国际水利先进技术（产品）推介会在广州举办

2024年04月03日10:27 | 来源：人民网
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人民网北京4月3日电 （欧阳易佳）据水利部消息，第十九届国际水利先进技术（产品）推介会近日在广州举办。会议首次举行重大水利技术服务、咨询合同协议签约仪式，达成技术服务、设备采购等合作意向近40项，合同金额逾8亿元。

水利部总工程师仲志余表示，国际水利先进技术（产品）推介会已经成为国内外先进水利技术成果的重要获取渠道和有效推广平台，要进一步做好水利科技推广工作。

仲志余认为，一要提高思想认识，重点围绕推广应用补链强链等问题，不断深化推广体制机制改革创新。二要强化精准对接，以需求为引领、应用为目标，注重推广效能，做好推广应用后半篇文章，不断提升水利科技创新成果转化效能。三要求新求质求效，持续办好推介会，不断丰富完善技术推介的形式和手段，为先进水利技术和产品推广应用提供更加广阔便捷、通畅有效的平台。

珠江水利委员会党组书记、主任吴小龙表示，珠江水资源总量丰沛，区位优势独特，是粤港澳大湾区建设、珠江—西江经济带、海南自由贸易港等一系列国家和区域重大战略实施地。作为水利部在珠江流域的派出管理机构，珠江水利委员会在水利部的坚强领导下，扎实推动水利高质量发展的“六条实施路径”，强化流域治理管理“四个统一”，依法行使水行政管理职责，防御大洪水、规划大水网、推进大项目、保障大湾区、服务全流域，大力实施创新驱动发展战略，以高水平水利科技支撑，保障流域经济社会高质量发展。

据悉，本届推介会聚焦推动新阶段水利高质量发展重点领域，设置了水旱灾害防御、国家水网建设、农村供水保障、数字孪生水利、珠江流域保护治理等5个专场会议。来自国内外146家技术持有单位的271项技术（产品）参会推介，42项技术上会交流，厂家规模、技术数量创历史新高。开幕式期间，举办了首批12家水利部科技推广中心技术推广基地授牌仪式。

 

(责编：方经纶、吕骞)
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