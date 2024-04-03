中央气象台发布暴雨蓝色预警 江西福建等地部分地区有大暴雨
2024年04月03日10:10 | 来源：人民网
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人民网北京4月3日电 （记者王连香）据中央气象台官网消息，中央气象台4月3日06时继续发布暴雨蓝色预警：预计，4月3日08时至4日08时，贵州东南部、广西北部、广东西北部、湖南南部、江西中南部、福建西北部、浙江南部、重庆南部等地部分地区有大到暴雨，其中，江西东南部、福建西部等地部分地区有大暴雨（100-120毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量30-50毫米，局地可超过70毫米）、雷暴大风或冰雹等强对流天气。
防御指南：
1、政府及相关部门按照职责做好防暴雨准备工作。
2、学校、幼儿园采取适当措施，保证学生和幼儿安全。
3、驾驶人员应当注意道路积水和交通阻塞，确保安全。
4、检查城市、农田、鱼塘排水系统，做好排涝准备。
(责编：王连香、吕骞)
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