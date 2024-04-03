人民网北京4月3日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，为期5天的铁路清明小长假运输今日启动，自4月3日至4月7日，全国铁路预计发送旅客7500万人次，日均发送旅客1500万人次；4月4日为客流最高峰日，预计发送旅客约1750万人次。

国铁集团运输部负责人介绍，今年清明小长假期间，旅客探亲、祭祖、踏青、旅游等出行需求旺盛，从铁路12306售票系统火车票预售情况来看，铁路将以中短途客流为主，北京、广州、上海、成都、武汉等热点旅游城市和北京至天津、广州至深圳、上海至苏州、上海至杭州、重庆至成都等热门区间客流相对集中。铁路部门坚持以满足旅客出行需求为导向，千方百计挖掘运输潜力，优化旅客列车开行方案，落实便民利民惠民服务举措，统筹做好重点物资保供运输，为假日期间旅客平安有序温馨出行和国民经济平稳运行提供可靠保障。

加大客运能力供给。全国铁路实行高峰线运行图，统筹高铁和普速运力资源，日均计划开行旅客列车11600列。采取加开高铁动卧列车、动车组重联运行、普速旅客列车加挂车厢等措施，及时增加热门区域、线路和时段运力投放。组织各地铁路部门与景区、酒店联动，精心安排开行各具特色的“赏花专列”、“踏青专列”、旅游列车，打造消费新场景，激发消费潜能；实时跟踪假日客流运行情况，灵活增开管内临时旅客列车，满足短途旅客出行需求。为应对突发客流，在主要铁路枢纽安排一定数量的备用动车组列车、普速旅客列车和乘务人员，随时准备上线运行。继续开好公益性“慢火车”和乡村振兴列车，方便沿线群众出行。

提升客运服务品质。用好铁路12306候补购票、在线选铺、购票信息预填、起售订阅通知等功能，保障售票系统安全平稳运行，提升旅客购票体验。在主要车站增加客运服务力量，加强旅客引导组织，动态增加安检验证通道，确保安全有序进出站。做好老幼病残孕重点旅客服务，强化线上预约管理，提高线下响应效率，提供绿色通道和爱心服务。优化站车餐饮服务，丰富食品种类，提升口感品质，实行优惠价格，努力为旅客提供“一盒好饭”。与地方市政交通部门加强沟通，共享铁路客流信息，协调加密公交、地铁运行车次，延长运营时间，让旅客出行更加便捷高效。

保障重点物资运输。发挥铁路集中统一调度指挥优势，用好大秦、浩吉、瓦日、唐呼等铁路货运通道，加大万吨列车开行力度，提升铁路货运能力。主动对接重点企业运输需求，开辟“绿色通道”，实行运力倾斜，全力保障粮食、春耕、电煤等国计民生重点物资运输。优化铁路物流总包、物流金融服务，积极推动“公转铁”运输，有效降低社会物流成本。加强阿拉山口、霍尔果斯、二连、磨憨等重点口岸站集疏运组织，开好中欧班列、西部陆海新通道班列、中老铁路国际货物列车，保障国际产业链供应链稳定畅通。

铁路部门提示，铁路12306网站（含手机客户端）是官方唯一火车票网络售票渠道，请广大旅客朋友一定要通过官方渠道购票。节日期间，铁路客流量较大，请旅客朋友合理安排行程，尽可能错峰出行，预留充足时间进站候车，严格按照车票规定的始发、终到站乘车，旅途中加强自身健康防护，共同维护良好出行环境。

(责编：王连香、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经