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《财米油盐》｜刷屏一季度，以旧换新“换”出内需新活力

2024年04月03日10:55 | 来源：人民网
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在刚刚过去的一季度，新一轮以旧换新政策密集出台、不断加码。

2023年12月召开的中央经济工作会议和今年2月召开的中央财经委员会第四次会议，均对“大规模设备更新和消费品以旧换新”进行了部署。3月1日召开的国务院常务会议审议通过了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（以下简称《行动方案》），对此进行了细化安排。仅4天后，《政府工作报告》再度明确“鼓励和推动消费品以旧换新”。一季度最后一周，国务院又专门召开视频会议，强调“以更新换代有力促进经济转型升级和城乡居民生活品质提升”。

以旧换新只是商家搞促销吗？国家为何如此重视？

其实，以旧换新一头牵动企业投资，一头影响居民消费。据市场预测，此轮以旧换新，仅汽车、家电两大类产品更新换代即可释放万亿元的市场空间。

不仅如此，大规模设备更新和消费品以旧换新，能将更先进的设备导入生产环节，提升先进产能比重，提高生产效率，进而使更多高安全、高品质、高性价比的耐用消费品进入千家万户，提高居民生活幸福感。淘汰下来的旧物在回收、拆解、物流等多个环节又能带动相关产业就业和经济增长。

总体而言，设备更新和产品换代，可谓惠企利民、一举多得。

比如，作为消费品以旧换新中的大类，我国汽车更新换代的潜在需求相当可观。据商务部部长王文涛介绍，我国在用国三以及以下排放标准的乘用车超过1600万辆，其中车龄15年以上的超过700万辆。相当一部分产品使用年限较长，能耗排放较高。

与此同时，伴随汽车产业变革式发展，每年全球推出的新车型达上百种，特别是国产品牌汽车在颜值、空间、智能、安全、绿色等各个维度推陈出新、“卷得飞起”，消费者直呼“真香”，全靠拼手速下单。

《行动方案》对此有针对性地提出了多个重点：“促进汽车梯次消费、更新消费”“组织开展全国汽车以旧换新促销活动”“依法依规淘汰符合强制报废标准的老旧汽车”“优化报废汽车回收拆解企业布局”。在目标数据上，《行动方案》提出到2027年，报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%。

说一千道一万，买车换车，省钱绝对是重点。

最近，上海“官宣”自2024年1月1日至12月31日，个人消费者报废或转让车辆后购买纯电动小客车新车的，可申请一次性10000元购车补贴。合肥鼓励国三及以下排放标准营运柴油货车提前报废更新，最高享受32000元补助。另外，包括比亚迪、奇瑞、五菱、东风等在内的数十家车企推出“旧车抵首付”等以旧换新优惠活动。

3月31日，国家统计局发布的3月份中国制造业PMI数据显示，制造业PMI达到50.8%，连续5个月在50%以下运行后重返扩张区间。从各项细分数据看，产业需求加快释放，企业对近期市场发展信心增强。相信随着以旧换新政策相关政策措施逐步落地见效，一定能带动制造业增长，推动消费回暖，促进中国经济进一步回升向好。

总策划：孙海峰

制片人：章斐然 谢婷

监制：吕骞

策划：陈键 李佳

记者：申佳平

摄像：赵晨

剪辑：赵晨

设计：林珊珊

包装：赵晨

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：申佳平、吕骞)
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