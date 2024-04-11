人民网北京4月11日电 （记者罗知之）记者从中国银行业协会获悉，4月10日，由国家金融监督管理总局普惠金融司指导，中国银行业协会、北京金融街服务局联合举办的“银行业普惠金融十年发展成果实践案例交流会”在京召开。会议旨在全面总结和宣传银行业普惠金融十年发展成果，生动展现银行机构实绩实事，增强人民群众对普惠金融的认知感和获得感。

国家金融监督管理总局普惠金融司司长郭武平，中国银行业协会党委书记、专职副会长邢炜，北京市西城区委常委、常务副区长曾林峰，北京金融街服务局局长卢五星，中国中小企业协会常务副会长马彬，清华大学五道口金融学院院长助理张伟等领导嘉宾出席会议并致辞发言。会议由国家金融监督管理总局普惠金融司副司长冯燕主持。中国银行业协会35家会员单位普惠金融条线相关负责人等参会。

国家金融监督管理总局普惠金融司司长郭武平指出，自2013年党的十八届三中全会提出“发展普惠金融”以来，我国普惠金融取得长足进步，构建了多层次、广覆盖的中国特色普惠金融体系，积累了很多行之有效的经验做法，需要系统梳理并大力推广。他表示，下一步要围绕健全完善综合普惠金融体系的目标，供给多层次、多样化的金融服务。最后他强调，“普惠金融推进月”结束在即，各银行要善始善终，扎实做好收尾工作。

中国银行业协会党委书记、专职副会长邢炜强调，银行机构下一步要锚定金融强国目标任务，结合最新政策精神和行业实际，在推进五篇大文章融合发展、营造良好宣教环境等方面做好工作。最后，他表示，中国银行业协会将持续落实国家金融监督管理总局普惠金融指示要求以及“普惠金融推进月”工作部署，积极引导银行业金融机构深入践行金融工作的政治性、人民性，形成与实体经济发展相适应、与人民需求相适配的普惠金融服务体系，助力优质高效、又普又惠的金融服务送进千家万户、田间地头。

北京市西城区委常委、常务副区长曾林峰指出，过去的十年，是我国银行业普惠金融事业飞速发展的黄金时期。金融街作为国家金融管理部门、大型金融机构总部和重要金融基础设施的聚集地，拥有独特的优势和特色。2023年，实现金融业增加值3227.5亿元，同比增长6.8%，不仅稳固了其在全国金融业的领先地位，更充分发挥了“压舱石”和“动力源”的关键作用。他表示，西城区将继续发挥自身优势，积极履行职责，加强与各金融机构的沟通协作，共同推动普惠金融服务的创新升级，为银行业普惠金融的发展提供有力支持。进一步搭建更多有效的沟通平台，引导更多高质量的金融资源直接服务于实体经济，助力实体经济的持续健康发展。

中国中小企业协会常务副会长马彬表示，十年来普惠金融服务的覆盖率、可得性、满意度不断提升，金融服务成本持续下降。她表示，中小企业和民营经济既是普惠金融十年发展成果的见证者，也是主要受益者。为不断提高中小企业和民营企业的金融获得感，建议坚持需求导向，持续提升金融供给水平，探索破解应收账款拖欠难题的金融解决方案。

清华大学五道口金融学院院长助理张伟简要回顾银行业普惠金融十年发展取得的成就。他表示，作为金融五篇大文章之一，当前普惠金融已成为银行业金融机构的重要战略。他指出，银行业金融机构未来要高度重视发展普惠金融，为了促进普惠金融平稳健康可持续发展，必须深入研究有效遵循经济金融规律，平衡好风险与收益的关系，充分利用数字技术等重大问题。

(责编：罗知之、高雷)

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