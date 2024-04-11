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全国春播已过一成 粮食主产区因地制宜全力推进春耕生产

2024年04月11日09:06 | 来源：人民网
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人民网北京4月11日电 （记者李栋）眼下，正是春耕播种的大忙时节。农业农村部农情调度显示，目前，全国春播已过一成。粮食主产区因地制宜全力推进春耕生产，夯实夏粮丰收基础。

近年来，素有“中原粮仓”之称的河南省，把“藏粮于地、藏粮于技”战略落实落细，成为国家最稳固、最可靠、最坚实的粮食产区。去年全年粮食产量1324.9亿斤，居全国第二。

春和景明，万物昭苏，粮食主产区春耕工作如火如荼。河南省安阳市滑县181.2万亩小麦已进入起身拔节期，孕育着新一季的丰收。

一大早，在滑县小铺乡的高标准农田内，大型自走式喷雾机、植保无人机来回穿梭，开始了对小麦的新一轮统防统治。

“今年合作社用上新型植保机，它的持续时间更长，雾化更好，每天可以作业500亩至600亩地。”滑县富强种植合作社负责人王付强对新式农机赞不绝口。

“粮食要高产，不仅要靠现代化装备，更要有专业的农技指导。”滑县农技推广中心副主任陈一品介绍，当地农业部门已组织100余名农技人员，分包乡镇，因苗制宜，因地制宜，科学指导农民进行科学管理，把住开展病虫害防治关口，夯实夏粮丰收基础。

“当前，小麦正处于拔节期，既是水肥管理的关键时期，也是促大蘖、成大穗的管理关键期，水肥管理、病虫害防治样样不可忽视。”陈一品说，过一段时间，农技人员要重点着手帮大家预防蚜虫、白粉病等病虫害，确保今年小麦的稳健生长。

据当地农情调查显示，目前，滑县麦田群体充足、个体健壮，一二类苗占比达到97.7%，比常年平均多了两个百分点，小麦丰产基础扎实。

日前，《河南省主要粮油作物大面积单产提升行动方案》正式印发，要求粮食播种面积稳定在1.6亿亩以上，以高标准农田建成区、示范区为重点，集中打造700万亩小麦、1000万亩玉米、100万亩花生、50万亩大豆、50万亩水稻高产示范区，到明年小麦、玉米、花生、大豆、水稻分别扩大到1500万亩、2000万亩、150万亩、80万亩、100万亩。

在国家层面，近日，我国《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案》（以下简称方案）出台。方案提出，到2030年实现新增粮食产能千亿斤以上，全国粮食综合生产能力进一步增强。

方案明确了“巩固提升口粮、主攻玉米大豆、兼顾薯类杂粮”的分品种增产思路，提出巩固提升优势产区，挖掘其他地区潜力，调整优化粮食生产格局。

国家发展改革委负责人介绍，下一步，国家发展改革委、农业农村部等部门将聚焦720个粮食产能提升重点县，指导地方加快实施农业节水供水、高标准农田建设、种业振兴、粮食单产提升、农业机械化提升、农业防灾减灾等支撑性重大工程，持续筑牢国家粮食安全“压舱石”。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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