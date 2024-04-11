做好绿色金融大文章 七部门强化金融支持绿色低碳发展
2024年04月11日09:15 | 来源：人民网
小字号
人民网北京4月11日电 （黄盛）近日，中国人民银行联合国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、生态环境部、金融监管总局和中国证监会印发《关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），做好绿色金融大文章，积极支持绿色低碳发展。
《指导意见》提出的主要目标是，未来5年，基本构建国际领先的金融支持绿色低碳发展体系；到2035年，各类经济金融绿色低碳政策协同高效推进，金融支持绿色低碳发展的标准体系和政策支持体系更加成熟，资源配置、风险管理和市场定价功能得到更好发挥。
中国人民银行有关负责人表示，《指导意见》推进碳排放权交易市场建设，研究丰富与碳排放权挂钩的金融产品及交易方式，逐步扩大适合中国碳市场发展的交易主体范围；在依法合规、风险可控和商业可持续的前提下，鼓励金融机构利用绿色金融或转型金融标准，加大对能源、工业、交通、建筑等领域绿色发展和低碳转型的信贷支持力度。
此外，《指导意见》明确，进一步加大资本市场支持绿色低碳发展力度，支持符合条件的企业在境内外上市融资或再融资，募集资金用于绿色低碳项目建设运营，规范开展绿色债券、绿色股权投融资业务；大力发展绿色保险和服务，完善气候变化相关重大风险的保险保障体系；壮大绿色金融市场参与主体。
在碳达峰、碳中和目标指引下，我国大力推进绿色发展。金融机构以碳减排支持工具等金融工作为抓手，以稳步有序、精准直达的方式加速落地相关项目，支持绿色低碳转型发展，取得了初步成效。东北证券研报表示，随着中国核证自愿减排量（CCER）与碳市场扩容的持续推进，我国碳交易制度将不断建立完善，进而推动碳金融市场有序发展，为我国实体经济低碳转型提供强有力的支撑作用。
(责编：杨虞波罗、高雷)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 做好绿色金融大文章 七部门强化金融支持绿色低碳发展
- 人民网北京4月11日电 （黄盛）近日，中国人民银行联合国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、生态环境部、金融监管总局和中国证监会印发《关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），做好绿色金融大文章，积极支持绿色低碳发展。 《指导意见》提出的主要目标是，未来5年，基本构建国际领先的金融支持绿色低碳发展体系；到2035年，各类经济金融绿色低碳政策协同高效推进，金融支持绿色低碳发展的标准体系和政策支持体系更加成熟，资源配置、风险管理和市场定价功能得到更好发挥。…
- 四部门优化重点文旅场所支付服务 专家：保障消费者支付选择权
- 人民网北京4月11日电 （记者杜燕飞）为落实《国务院办公厅关于进一步优化支付服务 提升支付便利性的意见》要求，近日，中国人民银行、文化和旅游部、国家外汇管理局和国家文物局联合印发《关于进一步优化重点文旅场所支付服务 提升支付便利性的通知》（以下简称《通知》）。 《通知》立足更好满足老年人、外籍来华人员等群体在文旅领域多元化的支付服务需求，要求各地文化和旅游部门、文物主管部门会同当地中国人民银行分行加强协调联动，确定重点文旅场所，明确重点商户，制定工作方案，从持续完善境内外银行卡受理环境和现金使用环境、提升移动支付便利度、加强宣传推广等方面，细化工作措施，做好供需对接和评估督导，共同提升文旅领域支付便利化水平。…
- 评论
- 关注