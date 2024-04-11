人民网北京4月11日电 （黄盛）近日，中国人民银行联合国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、生态环境部、金融监管总局和中国证监会印发《关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），做好绿色金融大文章，积极支持绿色低碳发展。

《指导意见》提出的主要目标是，未来5年，基本构建国际领先的金融支持绿色低碳发展体系；到2035年，各类经济金融绿色低碳政策协同高效推进，金融支持绿色低碳发展的标准体系和政策支持体系更加成熟，资源配置、风险管理和市场定价功能得到更好发挥。

中国人民银行有关负责人表示，《指导意见》推进碳排放权交易市场建设，研究丰富与碳排放权挂钩的金融产品及交易方式，逐步扩大适合中国碳市场发展的交易主体范围；在依法合规、风险可控和商业可持续的前提下，鼓励金融机构利用绿色金融或转型金融标准，加大对能源、工业、交通、建筑等领域绿色发展和低碳转型的信贷支持力度。

此外，《指导意见》明确，进一步加大资本市场支持绿色低碳发展力度，支持符合条件的企业在境内外上市融资或再融资，募集资金用于绿色低碳项目建设运营，规范开展绿色债券、绿色股权投融资业务；大力发展绿色保险和服务，完善气候变化相关重大风险的保险保障体系；壮大绿色金融市场参与主体。

在碳达峰、碳中和目标指引下，我国大力推进绿色发展。金融机构以碳减排支持工具等金融工作为抓手，以稳步有序、精准直达的方式加速落地相关项目，支持绿色低碳转型发展，取得了初步成效。东北证券研报表示，随着中国核证自愿减排量（CCER）与碳市场扩容的持续推进，我国碳交易制度将不断建立完善，进而推动碳金融市场有序发展，为我国实体经济低碳转型提供强有力的支撑作用。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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