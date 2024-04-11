人民网北京4月11日电 （记者杨曦）国家统计局11日发布了2024年3月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。数据显示，CPI同比上涨0.1%，环比下降1.0%；PPI同比下降2.8%，环比下降0.1%。

CPI环比季节性下降，同比涨幅有所回落

国家统计局城市司首席统计师董莉娟分析，3月份，受节后消费需求季节性回落、市场供应总体充足等因素影响，全国CPI环比季节性下降，同比涨幅有所回落。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%，保持温和上涨。

从环比看，CPI下降1.0%，主要是食品和出行服务价格季节性回落影响。其中，食品价格下降3.2%，影响CPI环比下降约0.59个百分点。食品中，节后消费需求回落，加之大部分地区气温较常年同期偏高，市场供应总体充足，鲜菜、猪肉、鸡蛋、鲜果和水产品价格分别下降11.0%、6.7%、4.5%、4.2%和3.5%，合计影响CPI环比下降约0.54个百分点，占CPI总降幅五成多。非食品价格下降0.5%，影响CPI环比下降约0.37个百分点。节后为出行淡季，非食品中飞机票、交通工具租赁费和旅游价格分别下降27.4%、15.9%和14.2%，合计影响CPI环比下降约0.38个百分点，占CPI总降幅近四成；春装换季上新，服装价格上涨0.6%；受国际金价和油价上行影响，国内金饰品和汽油价格分别上涨5.8%和1.2%。

从同比看，CPI上涨0.1%，涨幅比上月回落0.6个百分点。同比涨幅回落，也主要是受食品和出行服务价格回落影响。其中，食品价格下降2.7%，降幅比上月扩大1.8个百分点，影响CPI同比下降约0.52个百分点，下拉影响比上月增加约0.35个百分点。食品中，鸡蛋、鲜果、牛肉、羊肉和禽肉类价格分别下降10.4%、8.5%、8.4%、6.0%和1.7%，降幅均有扩大；鲜菜、猪肉价格分别由上月上涨2.9%和0.2%转为下降1.3%和2.4%。非食品价格上涨0.7%，涨幅比上月回落0.4个百分点，影响CPI同比上涨约0.57个百分点。非食品中，服务价格上涨0.8%，涨幅回落1.1个百分点，主要是出行类服务价格回落较多，其中旅游价格涨幅从上月的23.1%回落至6.0%，飞机票价格由上月上涨20.8%转为下降14.7%，两项合计影响CPI本月同比上涨约0.01个百分点，上拉影响比上月减少约0.39个百分点；家庭服务、医疗服务和教育服务价格涨幅均在1.7%左右。工业消费品价格由上月持平转为上涨0.4%，其中能源价格上涨1.3%，涨幅比上月扩大；小家电、家用纺织品、家庭日用杂品等价格涨幅在1.1%—3.2%之间，涨幅均有扩大。

据测算，在3月份0.1%的CPI同比变动中，翘尾影响约为-0.3个百分点，今年价格变动的新影响约为0.4个百分点。

PPI环比降幅收窄，同比降幅略有扩大

董莉娟表示，3月份，随着节后工业生产恢复，工业品供应相对充足，全国PPI环比下降0.1%，降幅比上月收窄；同比下降2.8%，降幅略有扩大。

从环比看，PPI下降0.1%，降幅比上月收窄0.1个百分点。其中，生产资料价格下降0.1%，降幅收窄0.2个百分点；生活资料价格下降0.1%，降幅与上月相同。国际输入性因素带动国内石油、有色金属相关行业价格上涨，石油和天然气开采业、石油煤炭及其他燃料加工业价格分别上涨1.1%、0.2%；有色金属冶炼和压延加工业价格上涨0.6%，其中金冶炼、铜冶炼价格分别上涨2.2%、1.6%。煤炭供应总体平稳，采暖用煤需求减少，煤炭开采和洗选业价格下降1.6%。钢材、水泥等行业市场需求恢复相对缓慢，黑色金属冶炼和压延加工业、水泥制造价格均下降1.2%。装备制造业中，新能源车整车制造、锂离子电池制造价格分别下降1.3%、0.9%；铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业价格上涨0.3%；计算机通信和其他电子设备制造业价格持平。消费品制造业中，文教工美体育和娱乐用品制造业、化学纤维制造业、纺织业价格分别上涨0.7%、0.3%、0.2%；农副食品加工业价格下降1.1%。

从同比看，PPI下降2.8%，降幅比上月扩大0.1个百分点。其中，生产资料价格下降3.5%，降幅扩大0.1个百分点；生活资料价格下降1.0%，降幅扩大0.1个百分点。主要行业中，煤炭开采和洗选业价格下降15.0%，非金属矿物制品业价格下降8.1%，黑色金属冶炼和压延加工业价格下降7.2%，农副食品加工业价格下降4.4%，计算机通信和其他电子设备制造业价格下降2.5%，上述5个行业降幅比上月均扩大，合计影响PPI同比下降约1.62个百分点；化学原料和化学制品制造业价格下降6.3%，电气机械和器材制造业价格下降4.3%，石油煤炭及其他燃料加工业价格下降4.2%，上述3个行业降幅比上月均收窄，合计影响PPI同比下降约0.82个百分点；汽车制造业价格下降1.5%，降幅与上月相同。有色金属冶炼和压延加工业价格由上月下降0.2%转为上涨0.6%。石油和天然气开采业价格上涨6.3%，涨幅扩大2.1个百分点。文教工美体育和娱乐用品制造业价格连续多月上涨，本月涨幅为4.2%。

据测算，在3月份-2.8%的PPI同比变动中，翘尾影响约为-2.3个百分点，今年价格变动的新影响约为-0.5个百分点。

(责编：杨曦、吕骞)

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