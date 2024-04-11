作为亚太地区规模最大的消费精品展，中国国际消费品博览会（以下简称消博会）已结出累累硕果，成为连接国内国际两个市场两种资源的重要桥梁纽带，向世界展示中国超大规模市场的蓬勃生机，见证着中国开放的大门“越开越大”。4月13日至18日，第四届消博会将如约而至，以开放姿态，迎四方宾客。

今年，作为第四届消博会全球荣誉合作伙伴，交通银行再赴“消博之约”，将充分发挥经营综合化、服务全球化优势，继续在配套活动、企业磋商、金融服务等方面，为参展企业、采购商和个人消费者提供优质高效的金融服务，以高质量金融服务助推高水平对外开放。

据介绍，本届消博会期间，交通银行将带来多款新品，支持培育消费新增长点和新型消费模式。例如，针对近两年出境旅游、出国留学市场呈现的复苏态势，该行将推出“留学服务方案”，提供包括外币兑换、结售汇、跨境汇款、外汇宝、个人纯信用消费贷款、信用卡、留学资产配置和专业机构推荐等一站式服务；4月13日，该行与中国金币将联合发布消博会限量纪念版2024熊猫银币，该产品包装带有智能电子芯片，可通过具备NFC功能的手机进行产品认证及产品信息识别；4月14日，该行还将联合山东黄金开展“黄金闪耀 消费新风尚”产品展示会。

除发布新品外，交通银行还将带来惠民装修贷、交银车贷、菁才惠民贷等系列普惠金融产品，聚焦绿色消费、文娱消费、汽车家电家装消费换新、Z世代年轻族群消费等前沿消费潮流，提供消费贷款服务，叠加系列优惠政策。

在本届消博会上，交通银行不仅将在登录大厅布设主展区，展示该行近年来持续推进数字化建设、科技与业务深度融合的创新实践与成果，还在2、3、4号馆分设三个主题展馆，面向不同客群展示特色消费贷及信用卡产品。

此外，为聚焦外籍人员支付便利化，交通银行在主展台配备了外币兑换机，并将为展馆内罗森、TODAY等商户配置具备外卡支付结算功能的收银设备，优化支付受理环境；在主展台开展个人养老金资金账户打卡活动，为观展市民提供养老综合规划和投资顾问服务。

交通银行相关负责人表示，将凝聚全行之力，统筹全行资源，一如既往为消博会提供高效优质的一站式金融服务，以金融“画笔”描绘开放融通、互利共赢的消博画卷。

(责编：董童、李源)

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