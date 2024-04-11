人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

交通银行：充分发挥优势 全方位助力消博会

2024年04月11日10:17 | 来源：人民网
小字号

作为亚太地区规模最大的消费精品展，中国国际消费品博览会（以下简称消博会）已结出累累硕果，成为连接国内国际两个市场两种资源的重要桥梁纽带，向世界展示中国超大规模市场的蓬勃生机，见证着中国开放的大门“越开越大”。4月13日至18日，第四届消博会将如约而至，以开放姿态，迎四方宾客。

今年，作为第四届消博会全球荣誉合作伙伴，交通银行再赴“消博之约”，将充分发挥经营综合化、服务全球化优势，继续在配套活动、企业磋商、金融服务等方面，为参展企业、采购商和个人消费者提供优质高效的金融服务，以高质量金融服务助推高水平对外开放。

据介绍，本届消博会期间，交通银行将带来多款新品，支持培育消费新增长点和新型消费模式。例如，针对近两年出境旅游、出国留学市场呈现的复苏态势，该行将推出“留学服务方案”，提供包括外币兑换、结售汇、跨境汇款、外汇宝、个人纯信用消费贷款、信用卡、留学资产配置和专业机构推荐等一站式服务；4月13日，该行与中国金币将联合发布消博会限量纪念版2024熊猫银币，该产品包装带有智能电子芯片，可通过具备NFC功能的手机进行产品认证及产品信息识别；4月14日，该行还将联合山东黄金开展“黄金闪耀 消费新风尚”产品展示会。

除发布新品外，交通银行还将带来惠民装修贷、交银车贷、菁才惠民贷等系列普惠金融产品，聚焦绿色消费、文娱消费、汽车家电家装消费换新、Z世代年轻族群消费等前沿消费潮流，提供消费贷款服务，叠加系列优惠政策。

在本届消博会上，交通银行不仅将在登录大厅布设主展区，展示该行近年来持续推进数字化建设、科技与业务深度融合的创新实践与成果，还在2、3、4号馆分设三个主题展馆，面向不同客群展示特色消费贷及信用卡产品。

此外，为聚焦外籍人员支付便利化，交通银行在主展台配备了外币兑换机，并将为展馆内罗森、TODAY等商户配置具备外卡支付结算功能的收银设备，优化支付受理环境；在主展台开展个人养老金资金账户打卡活动，为观展市民提供养老综合规划和投资顾问服务。

交通银行相关负责人表示，将凝聚全行之力，统筹全行资源，一如既往为消博会提供高效优质的一站式金融服务，以金融“画笔”描绘开放融通、互利共赢的消博画卷。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
3月份CPI同比上涨0.1% PPI环比降幅收窄
　　人民网北京4月11日电 （记者杨曦）国家统计局11日发布了2024年3月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。数据显示，CPI同比上涨0.1%，环比下降1.0%；PPI同比下降2.8%，环比下降0.1%。…
做好绿色金融大文章 七部门强化金融支持绿色低碳发展
　　人民网北京4月11日电 （黄盛）近日，中国人民银行联合国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、生态环境部、金融监管总局和中国证监会印发《关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），做好绿色金融大文章，积极支持绿色低碳发展。 《指导意见》提出的主要目标是，未来5年，基本构建国际领先的金融支持绿色低碳发展体系；到2035年，各类经济金融绿色低碳政策协同高效推进，金融支持绿色低碳发展的标准体系和政策支持体系更加成熟，资源配置、风险管理和市场定价功能得到更好发挥。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部