原标题：无人区也能连WiFi！网翎将发布民用卫星上网机

作为卫星互联网行业“第一个吃螃蟹的人”，近日，首家民用卫星互联网终端设备制造商和服务商网翎在北京卫星制造厂科技园举行媒体交流活动，记者体验了网翎卫星上网机直连卫星获得的Wi-Fi信号的场景。

近年来，我国卫星通信产业在政策支持下取得快速发展，运营商、零部件厂商、设备商等产业链上下游企业积极布局。随着商业化进程的推进，卫星通信未来应用空间被看好，卫星通信技术在消费级应用领域迈出关键步伐。

为什么要做民用的卫星互联网终端？网翎执行副总裁刘宇表示，中国的卫星设备和技术早在多年前就已经有了，但仅能提供给特定人群和领域使用。网翎希望让西藏的牧民、探险爱好者和无人区荒野的工作者都能够利用这样的通信手段，“让所有人用起来”是网翎做民用卫星通信的重要使命。

刘宇介绍，网翎卫星上网机在产品定义的过程中，两大难点就是体验和价格。因此，从这两个方面，网翎做了大量的工作，比如产品的小型化方面形成了很多突破，不是把零部件做小，而是要让一些零部件消失，就好像台式机到笔记本电脑的变革一样。卫星通信设备受到工业设计的局限性，做到“小而美”是难上加难的事。

卫星互联网的用户在哪里？网翎销售副总裁朱麟介绍，网翎在西部居民市场、泛旅游场景做了大量的市场开拓工作，发现其中以徒步和穿越为主要应用，还包括民间救援行业用户的下沉市场，这些领域都呈现出了旺盛的卫星通信需求。

手机直连上网真的要来了吗？随着卫星通话功能进入大众智能手机，标志着卫星产业链正逐渐走向成熟。但根本上来看，手机直连需要克服几个问题：首先，天通卫星是同步轨道卫星，它上行、下行仅能提供窄带数据通信服务。而网翎此款型号连接的是亚太6D卫星，一路通信就可支持最高100-150兆带宽，因此可以提供真正的卫星宽带服务。

其次，即使在美国，苹果手机的卫星直连功能仅限于发展期，马斯克的二代星手机直连功能，也只是发短信。因此，根据这样的判断，短期内手机直连上网是很难实现的，它们只是实现了天通手机的消费化，而在大量用户同时使用的场景中是不可能实现的。而网翎的民用卫星上网机将为偏远无信号地区提供高速、低延时的卫星宽带服务。

据悉，网翎该产品将于2024年5月份上市发布。

(责编：董童、李源)

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