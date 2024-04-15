人民网北京4月15日电 （记者栗翘楚）近年来，随着“双碳”目标推进实施，我国氢能产业发展驶入“快车道”，以燃料电池汽车为代表的交通领域成为重要突破口之一。

因具有重量轻、导热性强、发热值高、清洁低碳、可回收利用等多重特性，氢能已成为汽车领域“新宠”。《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》明确，到2025年，基本掌握核心技术和制造工艺，燃料电池车辆保有量约5万辆，部署建设一批加氢站，可再生能源制氢量达到10-20万吨/年，实现二氧化碳减排100-200万吨/年。

华北电力大学教授、氢能技术创新中心主任刘建国接受人民网记者采访时表示，我国氢能产业正在以交通应用作为突破口，向化工、冶金、储能等方向迈进。氢燃料电池汽车在示范城市群等政策指引下，发展迅速，可靠性不断提高。

氢燃料电池汽车发展也离不开政策的扶持与引导。“今年政府工作报告中将氢能赋予战略新兴产业的地位，是继氢燃料电池汽车城市示范群政策推出后氢能发展的又一个积极的信号。”北京氢璞创能科技有限公司董事长欧阳洵表示，近年来，我国氢能汽车产业技术持续进步、核心部件实现国产替代、成本不断降低、应用场景进一步拓展，表现出向规模化、商业化发展的积极趋势。

值得注意的是，除中央政策外，今年已有多地出台相关政策，涉及氢能基础设施建设、应用场景支持等。山东省交通运输厅等三部门联合发布的《关于对氢能车辆暂免收取高速公路通行费的通知》提出，自今年3月1日起，对行驶山东省省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆暂免收取高速公路通行费。

欧阳洵表示，燃料电池汽车的发展重点在商用车，重中之重是氢能重卡，氢能重卡最能体现氢能的长续航、大载重的优势，国家正在推进的氢能高速公路规划和山东省氢能源车辆免高速费的带头作用会进一步促进氢能重卡的商业化发展。

相比电动汽车市场，我国氢燃料电池汽车市场规模仍然相对较小，且以商用为主。究其原因，刘建国表示，目前，车用供氢系统成本下降较慢，可能是后续一个行业的痛点。尽管燃料电池汽车成本下降很快，但全生命周期购车成本和使用成本，仍然高于传统燃油汽车和锂电池车。

燃料电池汽车示范城市群的推进发展，确实极大地推动了产业链的补链强链，“八大件”也基本实现国产化，但在我国氢能汽车产业上，仍有部分关键技术需要进一步突破。

上海碳际创始人姜永燚博士表示，关键技术主要体现在氢燃料电池电堆的核心技术、高压储氢瓶及瓶口组合阀技术和加氢站关键装备技术。以氢燃料电池电堆的核心技术为例，目前最紧迫是推动碳纸扩散层、质子膜和催化剂等“三大材料”的国产化规模化验证和应用。此外，储氢技术和成本也是一个较高的制约产业化因素

一个产业的发展，不仅要实现关键核心技术的攻关，更要为规模化、商业化应用创设良好环境。可以预见，燃料电池及储氢系统成本的持续下降，可靠性和寿命的继续提高，更多商用场景的打通、低成本低门槛购车金融的实现，都是推动氢燃料电池汽车商业化、规模化发展的重要条件。

“燃料电池汽车商业化的真正拐点在于，一方面，有赖于国产化材料的深入规模化应用，以带动燃料电池及系统成本向纯电系统靠近；二是有赖于更具竞争力的加氢价格和更方便的加氢基础设施，已解决目前运营端运营成本过高，和不方便加氢补能的问题。”姜永燚说。

(责编：罗知之、吕骞)

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