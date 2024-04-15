人民网北京4月15日电 （记者杜燕飞）为维护银行体系流动性合理充裕，人民银行15日开展20亿元公开市场逆回购操作和1000亿元中期借贷便利（MLF）操作，利率分别维持1.8%和2.5%不变。因本月有1700亿元MLF到期，4月MLF延续“量缩价平”续作。

“在连续15个月净投放之后，今年3月MLF首次实现缩量续作。4月资金面扰动不大，整体维持中性偏松状态，央行继续缩量续作MLF，净回笼700亿元，有助于实现市场供需平衡。”民生银行首席经济学家温彬在接受人民网记者采访时表示，当前部分机构仍存在明显的资产配置顺周期、拉久期和上杠杆行为，MLF缩量续作有助于降杠杆、防空转，增强资金市场利率稳定性。

东方金诚宏观首席分析师王青认为，4月MLF操作利率不变，符合市场普遍预期，主要源于2月全面降准落地、5年期以上LPR报价大幅下调，以及一季度经济延续回升向上态势背景下，当前实施政策性降息的迫切性不高。

招联首席研究员董希淼告诉人民网记者，贷款市场报价利率在1年期MLF基础加点而来，MLF利率保持不变，LPR变动的概率较小，预计本月LPR将与上月持平。日前人民银行公布的数据显示，3月份新发企业贷款加权平均利率为3.75%，比上年同期低22个基点。新发个人住房贷款利率为3.71%，比上年同期低46个基点，均处于历史低位。本月LPR如果保持不变，有助于减缓银行息差下滑压力，维持服务实体经济的持续性和发展的稳健性。

接受采访的专家表示，从3月份和一季度金融数据看，社会融资规模和人民币贷款总量稳定增长，受上年基数较高等影响，增速有所回落。在这种情况下，建议多方面采取更多的积极措施，加大综合施策力度，有效提振经营主体信心。

展望后市，温彬表示，4月之后，信用平稳扩张、超长期特别国债增发以及地方债发行提速，将对资金面形成更多扰动，届时MLF和公开市场操作（OMO）预计加量操作，也不排除在政府债集中发行对流动性形成明显挤压时，降准再度落地，以强化货币与财政政策的协同效应。

“下一步，预计人民银行将综合运用多种货币政策工具，量价并举，长短结合，激活存量，用好增量，提高金融资源配置能力和效率。在总量上保障流动性更加充裕，在价格适度上降低社会综合融资成本，在结构上加强‘精准滴灌’，进一步稳定经营主体信心和预期，引导金融机构加大对各类经营主体特别是科技创新、绿色转型、普惠小微、数字经济的支持服务，以更大力度支持金融机构做好五篇大文章，为宏观经济恢复回升和高质量发展创造更加适宜的货币金融环境。”董希淼说。

(责编：罗知之、吕骞)

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