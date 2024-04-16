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一季度，汽车产销创2019年以来同期新高——

中国车市开门红（锐财经）

本报记者 徐佩玉
2024年04月16日05:13 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　一季度，中国汽车产销分别完成660.6万辆和672万辆，同比分别增长6.4%和10.6%，创2019年以来同期新高。

　　除了产销创新高，一季度中国汽车出口表现亮眼，自主品牌呈现良好发展态势，车市实现“开门红”。

　　3月产销环比增速均超70%

　　中国汽车工业协会（以下简称中汽协）日前发布数据，3月，中国汽车产销分别完成268.7万辆和269.4万辆，环比增长78.4%和70.2%，同比增长4%和9.9%；1—3月，产销分别完成660.6万辆和672万辆，同比分别增长6.4%和10.6%。

　　中汽协副秘书长陈士华表示，节后新车大量上市，车展等线下活动陆续开展，部分地区出台“以旧换新”等促销政策，拉动汽车销量呈现较快增长。

　　乘用车方面，3月产销分别完成225万辆和223.6万辆，环比分别增长76.7%和67.8%，同比分别增长4.7%和10.9%。在乘用车主要品类中，与上年同期相比，SUV销量呈两位数增长，轿车销量小幅增长，MPV和交叉型乘用车销量呈不同程度下降。一季度，乘用车产销分别完成560.9万辆和568.7万辆，同比分别增长6.6%和10.7%。“这一数据为批发数据，终端市场表现更加强劲，原因在于一季度很多车企采取降价促销措施，产生较大的拉动作用。”陈士华说。

　　新能源方面，3月新能源汽车产销分别完成86.3万辆和88.3万辆，同比分别增长28.1%和35.3%。一季度，新能源汽车产销分别完成211.5万辆和209万辆，同比分别增长28.2%和31.8%，市场占有率达到31.1%。

　　分驱动形式来看，插电式混合动力车型一季度销售78.4万辆，同比增长81.2%；纯电动和燃料电池汽车分别销售120.5万辆和0.1万辆，同比增长13.3%和14.7%。“插电式混合动力车型在去年高增速的基础上，依然保持快速增长。”陈士华说。

　　一季度累计出口132.4万辆

　　一季度，新能源汽车出口30.7万辆，同比增长23.8%。其中，纯电动汽车出口24.8万辆，同比增长7.3%；插混汽车出口5.9万辆，同比增长2.6倍。

　　在新能源车的带动下，中国汽车出口整体表现抢眼。3月出口量达50.2万辆，同比、环比增速均超过30%；一季度累计出口132.4万辆，同比增长33.2%。分车型看，一季度乘用车出口111万辆，同比增长34.3%；商用车出口21.4万辆，同比增长27.5%。

　　中汽协副总工程师许海东表示：“一季度汽车出口延续了去年的高增长态势，这主要是因为中国汽车出口遍布全球，在多个国家和地区都有很好的市场表现。”

　　乘用车市场信息联席会（以下简称乘联会）数据显示，3月，中国乘用车出口创历史最高月度出口量，其中新能源汽车出口量占乘用车出口总量的29.3%。

　　乘联会秘书长崔东树表示，2024年以来，出口成为拉动车市销量增长的重要因素。“中国汽车出口市场近两年呈现超强增长态势，重要原因是燃油车的国际性价比提升和新能源汽车出口增长。”崔东树说。

　　自主品牌市占率提升

　　乘联会数据显示，3月批发销量前10车企中有7家都是自主车企，包括比亚迪、奇瑞汽车、长安汽车、吉利汽车、长城汽车、上汽乘用车、上汽通用五菱。其中，比亚迪的批发销量高达30万辆。

　　在乘用车市场中，中国品牌市场占有率持续提升。中国品牌乘用车3月销售132.6万辆，同比增长26.1%，占乘用车销售总量的59.3%，比上年同期提升7.2个百分点；一季度，共销售339.2万辆，同比增长26.4%，市场份额为59.6%。

　　陈士华认为，中国品牌抓住了新能源汽车的先发优势，在新车开发速度和产品竞争力方面具有一定优势。近几年的市占率不断提升，一季度占比接近60%，相信未来还有提高空间。

　　近期，各大汽车品牌陆续公布了3月的销量成绩单。总体来看，3月，大部分造车新势力销量呈回升态势，其中问界、理想、蔚来等品牌销量均突破1万辆。除了自主品牌蓬勃发展，跨国车企也在积极布局中国市场。许海东表示：“车企正在积极布局中国市场，如把研发团队放到中国，以更快适应消费者需求，同时发挥中国的供应链作用。中国是全球最大的汽车市场，值得全球车企继续投入。”

　　陈士华认为，二季度，汽车“以旧换新”政策的具体细节有望出台，叠加部分车企发布新车型，将对汽车销售带来积极影响。

(责编：卫嘉、白宇)
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