原标题：各地推动民营经济提质升级

民营经济在稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生等方面发挥了积极作用，是推动经济持续健康发展的重要力量。近年来，随着国家和各地一系列政策举措的出台和落实，政策红利正加速转化，营商环境持续优化，有力助推了民营经济提质升级。

释放政策红利

“行业前景好不好，技术水平高不高，供应链条顺不顺，生产要素全不全，企业最有发言权。”宁夏回族自治区宁东能源化工基地党工委副书记、管委会主任张伟说，今年年初基地拿出6.21亿元，兑现年度节能降碳、金融扶持、科技创新、水资源利用等各类奖补资金。获得表彰奖励的民营企业有不少。

去年11月，在河北省晋州市马于园区，兰升生物科技集团股份有限公司竞得一块出让期为20年的土地，与以往一次性出让50年期相比，此举为该企业节约前期土地成本投入约50%以上。

“采用弹性年期出让，用地企业可根据项目实际情况灵活选取土地出让年限，进而降低企业初始用地成本。”晋州市自然资源和规划局党组书记梁召表示，企业还可以申请办理“交地即交证”业务，交地的同时办理土地不动产权证书，为企业节省办证时间。

“优化土地配置方式可以有效提高土地要素利用效率。”河北省自然资源厅权益处处长张效东表示，各地结合产业生命周期和项目用地实际需求等因素，灵活采取长期租赁、先租后让、弹性年期出让等供地模式，降低企业用地成本，提高土地要素配置精准性和利用率。

优化营商环境

近日，浙江省台州市黄岩区企业综合服务中心工作人员在走访调研中发现，由于河道调整等原因，辖内浙江拱东医疗器械股份有限公司新落地的省重大产业项目出现开工难问题。为此，当地成立服务专班，承诺在规定时间内办好所有手续。“十几个部门工作人员上门指导解决，缩短了开工周期。”浙江拱东医疗器械股份有限公司副总经理陈米富说。

去年以来，甘肃省庆阳市在全省率先开展“一把手走流程、科（股）长坐窗口”体验行动，通过换位体验、互动交流，对业务办理流程全面把脉问诊，查找短板弱项，形成问题清单，推动整改落实。“通过走流程，发现不少问题。为进一步提高效率，我们将本部门涉及的74项服务事项均压减为1个工作日办结。”庆阳市自然资源局局长李廷位介绍。

在庆阳市政务服务中心，5个“企业专窗”为前来办事的企业提供“一站式”服务。“我们加大企业开办、项目投资、金融服务、不动产登记等领域主题式集成服务上线加载力度，推动更多高频事项集成办、异地办。”庆阳市政务服务中心主任张军说。

宁夏回族自治区发展改革委主任李郁华表示，宁夏推行政务服务“周末不打烊”，变“政府配菜”为“企业点菜”，变“政府推动”为“企业主动”，为民营企业设立“大本营”、巩固“大后方”、共建“大舞台”。

提振投资信心

“入驻宁夏宁东基地以来，这里良好的发展环境增加了我们的信心。我们将继续加大投资力度，拓展新质生产力的成长空间。”泰和新材集团股份有限公司党委书记、董事长宋西全说。

张伟介绍，目前宁东基地已聚集了200多家生产企业，每家企业身后都有一条稳定的供应链。基地正积极争取将上下游供应链企业转化为招商引资对象。

近年来，宁夏持续破除民营企业市场准入壁垒，打造公平竞争市场。去年建立与民营企业常态化沟通交流机制，解决企业提出的困难问题282项。目前宁夏民营企业达到20.58万户，民营经济增加值占地区生产总值比重接近50%。

浙江湖钠能源有限责任公司年产20GWh钠离子电池电芯和模组生产项目是嘉兴市“千项万亿”工程之一，计划总投资110亿元。“这里是一片创业沃土，浓厚的科创氛围吸引了我们落户。”湖钠能源董事长熊晓华说，项目从接触到最终落户，只用了3个月左右。

前不久，甘肃省提出聚焦聚力打好高质量发展“六场战役”。其中，在打好调结构突围战相关部署中，提出要充分激发民营经济发展活力，提升经营主体发展质量，今年规模以上民营工业企业增加值增长10%以上。同时，规范实施政府和社会资本合作新机制，坚决破除制约民营经济发展的不合理限制和隐性壁垒，提振民间投资信心。（记者杨开新、李景、王胜强）

(责编：方经纶、陈键)

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