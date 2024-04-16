两部门联合开展2024“三品”全国行活动
2024年04月16日08:28 | 来源：新华社
小字号
记者15日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部、商务部将于2024年4月至12月组织开展2024“三品”全国行活动，将突出地方产业集聚优势和区域发展特色，发挥消费品工业“三品”战略示范城市引领效应，加大升级和创新消费品市场供应，在更高水平满足多层次、多元化消费需求。
据了解，“三品”指增品种、提品质、创品牌，本次活动主题为“名优好品强供给 提质创优促升级”。
据介绍，活动期间将面向纺织服装、食品医药、家用电器等重点行业，推广智能仿真测款、个性化定制、柔性制造、敏捷供应链新场景，培育挖掘数字消费、绿色消费、健康消费新模式。探索“买家线上看厂”“消费者进园区”等方式，促进区域优质品牌销售，以新消费联动新制造，以优质供给促进消费升级。
此外，还将组织开展“国潮大赛”、国货优品促销、“三品”进乡村、消费品以旧换新等活动，提升国潮品牌影响力，推动品牌消费、品质消费深入人心，助力消费品工业经济循环发展。（记者王悦阳、张辛欣）
(责编：王静、袁勃)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 报告：释放健康消费潜力 五大策略助力快消企业突围
- 人民网北京4月15日电 （记者栗翘楚）消费一头连着宏观经济，一头连着千家万户，是经济发展的重要引擎。国家统计局最新数据显示，随着各项宏观政策发力显效，国民经济持续回升向好，市场销售继续恢复，2024年1-2月社会消费品零售总额达81307亿元，同比增长5.5%，其中商品零售71826亿元，同比增长4.6%，全国实物商品网上零售额18206亿元，同比增长14.4%，消费领域出现的积极变化有望得到持续，同时恢复和扩大消费的基础仍待巩固，居民消费能力和信心有待进一步提升。…
- 评论
- 关注