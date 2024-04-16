记者15日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部、商务部将于2024年4月至12月组织开展2024“三品”全国行活动，将突出地方产业集聚优势和区域发展特色，发挥消费品工业“三品”战略示范城市引领效应，加大升级和创新消费品市场供应，在更高水平满足多层次、多元化消费需求。

据了解，“三品”指增品种、提品质、创品牌，本次活动主题为“名优好品强供给 提质创优促升级”。

据介绍，活动期间将面向纺织服装、食品医药、家用电器等重点行业，推广智能仿真测款、个性化定制、柔性制造、敏捷供应链新场景，培育挖掘数字消费、绿色消费、健康消费新模式。探索“买家线上看厂”“消费者进园区”等方式，促进区域优质品牌销售，以新消费联动新制造，以优质供给促进消费升级。

此外，还将组织开展“国潮大赛”、国货优品促销、“三品”进乡村、消费品以旧换新等活动，提升国潮品牌影响力，推动品牌消费、品质消费深入人心，助力消费品工业经济循环发展。（记者王悦阳、张辛欣）

(责编：王静、袁勃)

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