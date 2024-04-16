原标题：“慧种地”大显身手

春日里，河南焦作沁阳市前邓村的一处麦田里，智能喷枪正细密地转圈洒水。该村经济股份合作社2022年秋季与中化现代农业公司合作，安装了水肥一体化智能灌溉系统。

“通过手机就能打开设备，省工省时、节水节肥。”该村党支部书记杨福平说，“72杆喷枪，两杆一组轮流作业，水肥喷洒均匀，一亩地能增产一二百斤。”

当下，沁阳市农业农村部门正科学有序指导春季田间管理，各种高科技、智能化农业机具纷纷上岗，新技术、新模式、新方法大显身手，一幅幅科技春耕图正铺展开来。

开启GPS、圈出地块、设定航线、执行作业……在沁阳市崇义镇后杨香村的麦田里，一架无人机在飞防机手的操作下呼啸而起，按照设定的飞行路线开始喷洒叶面肥和杀菌剂，10多分钟便完成了20亩土地作业。

“这两天是施肥黄金期，我们合作社流转的1000亩耕地，只要两天时间就能打一遍。”沁阳市福源种植专业合作社负责人杨亚楠说，合作社已成立10年，拥有旋耕机、收割机、烘干机等各式农机具20多台套，随着科技发展和农机装备更新，现在种1000亩土地也很轻松。

农业稳产增产，科技是关键。沁阳通过应用数字农业技术，粮食生产更有底气。

通过遍布全县的田间小气候工作站、地下传感器、高清摄像头等物联网设备，以及卫星遥感监测等先进技术，当地农业农村部门、专业合作社和种粮大户可及时准确获取土壤墒情、病虫害、农作物长势等信息。沁阳市农业技术推广中心高级农艺师吴双平说：“通过数字化、智慧化手段，农民从‘会种地’成为‘慧种地’，产量高收入增。”

目前，沁阳市小麦播种面积34.46万亩，拔节期苗情整体长势良好，一、二类苗占比达96.5%，为夏粮丰收打下基础。

沁阳市农业技术推广中心主任冯普志介绍，农技中心派出39名技术员，分包191个1000亩麦田以上大村，指导种田大户科学种植，因地因苗分类施策抓好病虫害、倒春寒等灾害防治工作，解决在生产中遇到的问题。

去年，沁阳市全年粮食总产量达39.3万吨，4.2万亩高标准农田项目开工建设。同时，当地大力发展乡村特色产业，柏香镇获国家级农业产业强镇称号。新增绿色农产品5个，山王庄姜入选全国特质农品名录。“洛麦47”通过国家品种委员会审定，主粮作物育种实现零的突破。（记者夏先清、杨子佩）

(责编：方经纶、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经