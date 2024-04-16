人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“慧种地”大显身手

2024年04月16日08:29 | 来源：经济日报
小字号

原标题：“慧种地”大显身手

春日里，河南焦作沁阳市前邓村的一处麦田里，智能喷枪正细密地转圈洒水。该村经济股份合作社2022年秋季与中化现代农业公司合作，安装了水肥一体化智能灌溉系统。

“通过手机就能打开设备，省工省时、节水节肥。”该村党支部书记杨福平说，“72杆喷枪，两杆一组轮流作业，水肥喷洒均匀，一亩地能增产一二百斤。”

当下，沁阳市农业农村部门正科学有序指导春季田间管理，各种高科技、智能化农业机具纷纷上岗，新技术、新模式、新方法大显身手，一幅幅科技春耕图正铺展开来。

开启GPS、圈出地块、设定航线、执行作业……在沁阳市崇义镇后杨香村的麦田里，一架无人机在飞防机手的操作下呼啸而起，按照设定的飞行路线开始喷洒叶面肥和杀菌剂，10多分钟便完成了20亩土地作业。

“这两天是施肥黄金期，我们合作社流转的1000亩耕地，只要两天时间就能打一遍。”沁阳市福源种植专业合作社负责人杨亚楠说，合作社已成立10年，拥有旋耕机、收割机、烘干机等各式农机具20多台套，随着科技发展和农机装备更新，现在种1000亩土地也很轻松。

农业稳产增产，科技是关键。沁阳通过应用数字农业技术，粮食生产更有底气。

通过遍布全县的田间小气候工作站、地下传感器、高清摄像头等物联网设备，以及卫星遥感监测等先进技术，当地农业农村部门、专业合作社和种粮大户可及时准确获取土壤墒情、病虫害、农作物长势等信息。沁阳市农业技术推广中心高级农艺师吴双平说：“通过数字化、智慧化手段，农民从‘会种地’成为‘慧种地’，产量高收入增。”

目前，沁阳市小麦播种面积34.46万亩，拔节期苗情整体长势良好，一、二类苗占比达96.5%，为夏粮丰收打下基础。

沁阳市农业技术推广中心主任冯普志介绍，农技中心派出39名技术员，分包191个1000亩麦田以上大村，指导种田大户科学种植，因地因苗分类施策抓好病虫害、倒春寒等灾害防治工作，解决在生产中遇到的问题。

去年，沁阳市全年粮食总产量达39.3万吨，4.2万亩高标准农田项目开工建设。同时，当地大力发展乡村特色产业，柏香镇获国家级农业产业强镇称号。新增绿色农产品5个，山王庄姜入选全国特质农品名录。“洛麦47”通过国家品种委员会审定，主粮作物育种实现零的突破。（记者夏先清、杨子佩）

(责编：方经纶、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
报告：释放健康消费潜力 五大策略助力快消企业突围
　　人民网北京4月15日电 （记者栗翘楚）消费一头连着宏观经济，一头连着千家万户，是经济发展的重要引擎。国家统计局最新数据显示，随着各项宏观政策发力显效，国民经济持续回升向好，市场销售继续恢复，2024年1-2月社会消费品零售总额达81307亿元，同比增长5.5%，其中商品零售71826亿元，同比增长4.6%，全国实物商品网上零售额18206亿元，同比增长14.4%，消费领域出现的积极变化有望得到持续，同时恢复和扩大消费的基础仍待巩固，居民消费能力和信心有待进一步提升。…
展现创新成果 华为举办鸿蒙生态春季沟通会
　　人民网北京4月15日电 （焦磊、实习生张泊洋）近日，华为举办了鸿蒙生态春季沟通会，带来多项创新研发成果。会上，鸿蒙智行首款智慧轿车智界S7以及全新华为MateBook X Pro等多项新产品、新技术亮相，并公布鸿蒙智行生态最新成绩，展示进一步完善的华为万物互联全场景生态。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部