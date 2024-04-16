原标题：三大关键动力驱动中国经济稳定增长

亚洲开发银行近日发布《2024年亚洲发展展望（四月版）》报告预测，2024年和2025年，中国国内生产总值（GDP）增速分别为4.8%和4.5%。

报告显示，持续复苏的居民消费、高效有力的政策支持、优势明显的科技发展等，对于驱动中国经济复苏具有关键作用。尽管受外需疲软以及贸易紧张局势加剧等因素影响，中国经济仍然能保持健康稳定的增长。

大市场有大力量，消费复苏是经济增长的根本拉动力。报告指出，随着劳动力市场改善和居民收入增加，居民消费将会持续复苏，并且会助推2024年的经济复苏。其中，建筑业和服务业创造的就业机会将会继续惠及中低技能劳动者，尤其是农民工群体。就业的改善也将带来消费能力的相应提升。

报告显示，在全球环境不确定性、不稳定性加剧的情况下，经济增长需要依靠国内需求来保持向上势头。随着中国人民收入水平的提高，商品和服务消费可能会在拉动GDP增长和经济长期可持续发展方面发挥越来越大的作用。

亚行经济学家对此表示，在中国的高质量发展中，消费占据重要地位。亚行驻中国代表处高级经济学家金友欣表示，当前，中国经济增长正在由投资驱动型转向消费驱动型。亚行驻中国代表处经济规划和战略研究部主任萩原景子表示，新质生产力不仅包含高科技产业，还包括高附加值服务业，比如金融、医疗、教育等，这些行业中的高附加值正是通过消费来实现的。

超大规模国内市场带来的超强韧性，一直都是中国经济的最大底气。无论是发达国家自身复苏乏力导致的外部需求疲软，还是地缘政治局势对自由贸易造成的冲击等，都不能改变中国经济持续稳定向好的基本面。

中国政府陆续出台的支持政策也是经济增长的坚强保障。报告指出，中国的经济增长将受到持续财政支持的推动。2024年，中国将继续实施支持性财政政策，货币政策也将保持宽松。报告认为，中国的财政刺激相当有效，政府支出确实使产出得到正增长。根据测算，政府支出每增加1%，经济产出会相应增加0.6%至1%。同时，报告还指出，2024年，中国拟安排地方政府专项债券3.9万亿元，发行1万亿元超长期特别国债，这将为经济增长带来更多利好。

报告同时还指出，政府支出的效率还有进一步挖潜的空间。对此，金友欣在接受经济日报记者采访时表示，政府财政政策的效率提高，对于打造新质生产力来说意义重大。在中国，财政政策很多时候是通过产业政策体现的，通过更加精准的设计，能够起到更突出的效果。以电动汽车制造业为例，目前，中国共有超过100家电动汽车制造厂商，其中很多厂商同时在生产传统燃油汽车。如果能够帮助有关企业升级换代燃油汽车生产线，并提供相应的员工技能培训，将有利于进一步扩大电动汽车生产优势。类似这种行业定向型支持，正是中国政策性支出可以提高效率的关键。

中国超大的经济规模，决定了政府必须在纠正市场失效上发挥重要关键作用。因此，强有力的各级政府，是中国经济发展保持稳步前进的重要保障。

高科技有高能量，高新技术是经济增长的动力前沿。报告指出，发达经济体经济增长放缓、地缘政治紧张局势等因素，对中国商品的出口带来了较大的压力，但相比之下，高科技产业仍将表现亮眼。出口方面，电动汽车、电池和可再生能源等新行业产品的出口是亮点；投资方面，高科技产业的外国直接投资将会保持强劲增长态势。金友欣表示，中国在吸引高科技行业国际投资上优势明显，高质量的劳动力、充足的资本以及友好的政策等，都对高科技领域国际投资有着强大吸引力。

报告还指出，2024年，中国对特定行业的政策支持将推动高科技制造业等供给侧的增长，预计对半导体、高科技设备、人工智能等技术产业的支持，以及对电动汽车、电池和可再生能源等低碳技术的需求，将在2024年持续下去。政府支出对高科技行业影响较大，即对高科技的投资更能有效拉动经济的长期增长。（记者梁桐）

(责编：方经纶、陈键)

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