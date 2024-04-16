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健康消费受关注

2024年04月16日08:32 | 来源：经济日报
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原标题：健康消费受关注

全球体积最小的心脏起搏器、“深度天眼CT”……来到设立在海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区（简称“乐城先行区”）的消博会国际健康消费分展区，可以看到来自16个国家和地区的80多家国际创新药械企业的近千种先进药械产品，让人大开眼界。

本届消博会首设“1+N”全岛办展模式，在乐城先行区设国际健康消费分展区展示大健康消费场景，将观展和消费体验有机结合，进一步创新产品供给、升级消费体验，让消费者沉浸式体验来自全球的精品、新品。

“乐城先行区紧扣健康消费，围绕药品器械、医美、特医食品、保健品和医疗服务，做好展会、主题活动和引流促销三篇文章。”乐城先行区管理局党委书记、局长贾宁表示。

乐城先行区是我国唯一的“医疗特区”，被赋予医疗、研究、经营和国际交流“四个特许”政策。引进多家外资医疗机构和药械企业；与20个国家170多家药械企业建立紧密合作；进口药械货值总额14.731亿元……一组组数据，“数”说着乐城先行区与世界对接的深度与广度。

消博会期间，博鳌乐城“永不落幕”国际创新药械展新增特医食品和保健品展区，新参展特医食品企业共19家，包括瑞士雀巢、日本芳维特健康科技公司（大冢制药子公司）、德航集团等。“这次我们准备了十几款产品参展，希望借助消博会这个平台，把产品推向中国市场。”森永乳业株式会社理事、首席科学家肖金忠向记者介绍。

从2021年开始，乐城先行区连续3年借助消博会集聚发展新动能，共建医疗消费高品质“引力场”。“目前，810款国内外创新药械以及1300多款特医食品和保健品在乐城分会场参展。”贾宁介绍，通过现场设展，国际领先科技产品纷纷亮相消博会海南馆，同时，联合举办全球医疗消费论坛（GHCF）等配套论坛，组织国内国际专场推介、各类签约活动，联动助力海南医疗消费升级。

在乐城先行区可以用上哪些守护健康“利器”？聚焦心脑血管、肿瘤疾病检测，乐城先行区拥有GE全球首款人工智能影像设备APEXCT；罗氏诊断的创新检测产品，可为肝癌的早期诊断或确诊提供依据，做到早发现、早治疗、早健康……在这里，全球领先的设备仪器、检测试剂、药品可以“先行先试”，提供符合国际标准的更精确、更高效的诊断结果。

“今天和朋友们看到各种高科技的药械，了解到更多健康小知识，‘干货’满满。”来自广州的游客胡女士说。

据悉，乐城先行区将4月定为“健康消费月”，结合消博会发放医美、体检等健康消费券，营造全民健康消费火热氛围。

贾宁表示，乐城先行区将以消博会为契机，加大临床急需新药、罕见病、儿童用药等全球创新药械的引进力度，探索创新保健食品、医疗美容、健康管理等非医疗健康产品和服务供给，提供专业化、个性化、高端化的健康消费选择。同时，积极探索推动医药、康养、文旅等业态融合发展，培育健康消费新增长点，打造具有国际竞争力的健康消费集聚高地。（记者王伟）

(责编：方经纶、陈键)
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