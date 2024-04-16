原标题：番茄种子太空“旅行”记

近日，记者在山东省菏泽市单县调研采访时注意到，一批番茄幼苗引来不少人围观，原因是这批幼苗的种子经历过为期5个月的太空“旅行”。预计再过50多天，它们就要开花结果了。

单县是西红柿之乡，西红柿种植历史悠久、品质优良、口感鲜美，很受市场欢迎。1987年至今，当地已开发72个西红柿品种，其中26个获得农业农村部登记认证。

2014年，为了把西红柿产业做大做强，单县科协牵头成立单县西红柿协会，并通过资金和项目支持等方式，推动协会开展技术培训、集约化育苗及育种工作。“希望大家抱成团，劲往一处使。”单县科协副主席张慧告诉记者。

“农户任思党受邀担任了单县西红柿协会会长。他不仅是番茄种植大户，对育种和科普也十分热心。他自主培育了多个番茄品种，是单县家喻户晓的番茄种植专家。”张慧说。

截至目前，单县西红柿协会吸纳会员106余户，辐射周边农户2000余户，番茄种植面积达5000多亩。“种植户加入协会后，每亩番茄能增收2万—5万元。”任思党高兴地说。

单县农户刘爱芳说：“在单县科协和单县西红柿协会指导下，我学会了科学种植，收获了高产优质的西红柿。”

种子被誉为农业“芯片”。“要进一步提高农民收入，提升单县番茄知名度，研发更优质的种子是必经之路。”张慧向科技日报记者介绍，时任单县科协主席在得知航天育种搭载实验项目向社会公开后，产生了把番茄种子送上太空的想法。

“太空的失重辐射等特殊环境因素，可能会诱发种子基因突变。我们希望借助航天育种搭载实验，获得更多突变新材料，促进番茄育种事业快速发展。”张慧回忆道，“为此，单县科协集思广益，只要有相关专家来单县，我们就提出促进番茄育种事业发展的想法和需求。”

转折出现在一次科普宣讲活动上。当时，单县科协打造的品牌科普活动“单县科学家大讲堂”迎来了一位客人——中国科学院老科学科普演讲团副团长石磊。

经石磊牵线搭桥，单县西红柿协会与航天育种产业创新联盟顺利对接。提交材料并接受专家评审后，单县西红柿协会成功争取到航天育种搭载实验机会。

“没有金刚钻不揽瓷器活。我们有番茄育种优势，所以有底气把种子送上太空。”张慧说。

2023年5月30日，单县西红柿协会选送的两份番茄育种材料“56—68”和“56—79”共7000粒种子，搭载神舟十六号载人飞船升入太空。5个月后，这批完成航天育种搭载实验的珍贵种子顺利回归。

2024年1月3日，单县人民政府召开番茄航天育种新闻发布会，太空番茄育种地面试验全面启动。记者了解到，单县西红柿协会专家团队筛选出的3000粒太空种子，已播种育苗，开始了为期4个月的田间对照实验。

任思党表示：“在育苗阶段我们发现，太空种子相比常规种子有三个特点：一是出芽率低，出芽量大约为播种量的50%；二是长得快；三是开花早、成熟早。”

目前，单县西红柿协会冷库储存了3万份种质资源，单县西红柿种子销售全国14个省份，种植面积50万亩左右。张慧告诉记者，下一步，单县科协将继续支持单县西红柿协会，通过分子标记基因位点比对和提纯扶壮实验，选育出丰产、抗病、优质的航天番茄新品种，为西红柿产业持续发展注入新动力。（记者代小佩）

(责编：方经纶、陈键)

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