原标题：极度濒危中华穿山甲种群有望复壮

科技日报南昌4月15日电 （记者魏依晨）记者15日从江西农业大学获悉，该校校长、保护生物学江西省重点实验室主任魏辅文院士团队，通过对94个中华穿山甲样本进行基因组重测序分析发现，极度濒危的中华穿山甲种群有望复壮。相关研究成果近日在线发表于《中国科学：生命科学》。

中华穿山甲分布于尼泊尔、缅甸和越南北部等地以及我国长江以南地区。因栖息地丧失、过度利用以及气候变化等因素，种群处于极度濒危状态，被我国列入国家一级重点保护野生动物名录。目前，该物种保护遗传学研究局限于云南、广东等地种群，这在一定程度上限制了对其的科学保护与管理。

为了解决上述问题，魏辅文院士团队从11个省份和地区收集了94个样本，开展基因组重测序分析。他们发现，中华穿山甲可划分为3个主要遗传支系、4个遗传种群。研究团队结合样本地理分布信息和物种适宜栖息地分布模拟结果，进一步推断出3个主要遗传支系间的地理分界线。

同时，研究团队通过对中华穿山甲种群历史分析发现，种群间的分化主要受更新世气候波动的影响。

此外，研究团队综合评估了中华穿山甲4个种群的遗传多样性、演化历史和演化潜力，并对每个种群提出了相应的保护管理建议。

值得一提的是，中华穿山甲种群的有害变异没有显著增加，表明目前采取有效保护管理措施，仍具有使该物种种群复壮的可能，保护中华穿山甲为时不晚。

(责编：方经纶、陈键)

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