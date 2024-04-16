原标题：Sora向好莱坞发起冲击

据美国《洛杉矶时报》网站近日报道，OpenAI公司正与包括资深经纪人和电影工作室的高管等在内的美国好莱坞娱乐业人士密切接触，推销其最新文字转视频技术Sora。

对于AI这个“闯入者”，娱乐业几家欢乐几家愁。有人积极拥抱AI的到来，并与其密切合作；但也有人心怀警惕，担心AI会砸掉自己饭碗。AI究竟是敌是友？好莱坞准备好了吗？

AI勇闯娱乐业

娱乐行业使用AI技术并非新鲜事。例如，狮门影业发行的一部电影使用AI软件将修改后的对话放入电影内，而无需重新拍摄场景。流媒体音乐服务平台Spotify正在使用AI驱动的语音翻译软件，使用演讲者的声音将播客内容翻译成不同的语言。

一些AI公司也开始同艺人合作。如元宇宙平台公司去年9月宣布，将与名人合作，创造出由AI驱动的新角色与用户聊天。人工智能语音公司Hooky也与歌手Lauv携手，将其新单曲翻译成韩语版本，Lauv负责提供自己不同音域的原始人声。

总部位于世纪城的经纪公司CAA去年推出了Vault。该工具会扫描客户身体，记录他们的动作和声音，以创建客户的数字版本。CAA战略发展负责人亚历山大·香农表示，AI的潜在好处是可提高工作效率，为艺术家和表演者创造更多商业机会。

但AI这个“不速之客”引发的威胁也成为好莱坞罢工的引爆点之一。去年7月，代表16万演艺人员的美国演员工会及广播电视艺人联合工会宣布罢工。除薪资矛盾外，AI可能取代演员和编剧也成为一个重要原因。

Sora再掀波澜

今年2月，OpenAI推出Sora，引发了更多关于这些创新将扰乱娱乐业生产的争论。

与以往的AI视频生成器相比，Sora能依据提示词生成长达一分钟的视频内容，并能保持视觉质量和一致性。它生成的视频更加逼真，仿佛是现实世界的延伸。这种突破性技术引发了好莱坞的不安，因为它有可能改变传统电影制作流程，甚至使一些工作岗位变得多余。

美国娱乐大亨泰勒·佩里最近指出，在目睹了Sora的能力后，他将推迟原定耗资8亿美元扩建亚特兰大工作室的计划。他担心演员、场务、电工、交通协调、音效师和剪辑师等娱乐行业人士受到影响，Sora将触及行业的每一个角落。

国际动画电影协会好莱坞分会临时执行董事奥布里·明茨也表示，动画界对Sora感到相当不安，因为它有可能使概念艺术和故事板制作等一些行业角色变得多余。

Sora目前还没有向公众开放，但OpenAI已授权一些创作者使用这项技术。导演保罗·特里洛表示，作为电影制作人，与Sora合作使他第一次感受到可不受时间、金钱限制进行创作，可大胆且充满激情地进行构思和实验。Sora最强大的地方在于，它能将原本不会有机会见到的、新颖的想法变成现实。这将是一个巨大转变，人们需要学习适应。

版权问题待解决

虽然Sora给人留下深刻印象，但它仍存在很大的局限性，包括连续性问题。它还无法制作出一部完整、令人信服的多地点、多序列叙事电影。此外，OpenAI如何在其训练数据中处理受版权保护的作品，也存在一些棘手问题。

OpenAI表示，期待与艺术家和创意人员就Sora应用展开持续对话。他们希望在迭代部署过程中，与行业合作，分阶段推出最新技术，确保安全实施。

技术进步是产业发展必然规律，新技术的出现并不总是意味着旧行业消亡。Sora肯定会随着时间推移而不断迭代升级，不过它最终是否会威胁到电影制作，我们拭目以待。毕竟对电影而言，创意才是核心，而技术只是将创意落地的工具。（记者刘霞）

(责编：方经纶、陈键)

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