原标题：高海拔地区输变电设备外绝缘关键技术获突破

科技日报讯 （记者张蕴 通讯员张毅涛 何炳勋）记者4月11日获悉，由国网青海电科院牵头承担的国网青海电力首批揭榜挂帅项目“高海拔±800千伏（±1100千伏）直流特高压输变电设备外绝缘关键技术研究”项目近日通过验收。该项目是世界高海拔地区输变电设备外绝缘关键技术研究的一大突破，对世界其他高海拔地区直流特高压工程建设具有指导意义和推广应用价值。项目成果将直接应用于国内高海拔直流特高压输变电工程建设，高效服务于清洁能源外送及输送通道结构优化。

据了解，伴随国家沙戈荒清洁能源大基地建设，金上—湖北、陇东—山东、哈密—重庆、宁夏—湖南等新建特高压清洁能源外送工程均已开工建设，多条途经和始于青海省的特高压电力外送通道已部署规划，特高压已成为推动能源资源优化配置、促进清洁能源加快发展的重要手段。

国网青海电科院项目负责人王生富介绍，高海拔地区气候环境复杂、空气稀薄，间隙放电电压会随着海拔升高逐渐降低，给特高压工程建设和运检工作带来诸多困难。一方面，随着海拔高度的增加，空气间隙绝缘强度呈现的过饱和特性和大分散性等特点更加突出，如果将低海拔地区的端部金具简单放大，将无法满足空气净距取值要求。这就需要准确计算间隙尺寸的增大比例以保证安全和经济性。另一方面，目前国内尚无高海拔地区±800千伏特高压直流工程长期运行经验，带电作业技术积累不足，更没有±1100千伏特高压直流工程的投运经验。

在没有相应科研成果、设计规范、可借鉴工程和设计经验的情况下，为保证高海拔地区±800千伏和±1100千伏输电线路的安全运行，由国网青海电科院牵头、联合中国电力科学研究院有限公司、国网青海省电力公司超高压公司、国网青海省电力公司设备管理部历时3年，开展了“高海拔±800千伏（±1100千伏）直流特高压输变电设备外绝缘关键技术研究”项目。

王生富介绍，该项目成果能够解决高海拔地区±800千伏（±1100千伏）特高压换流变的关键尺寸问题，以及±800千伏（±1100千伏）特高压换流站关键金具的电晕损耗问题，节省了换流站整体建设成本，提升了换流站运行的经济性。此外，项目还解决了±800千伏（±1100千伏）特高压线路检修期间带电检修作业时的安全裕度问题，提升了线路运行可靠性。

(责编：方经纶、陈键)

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