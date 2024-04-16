人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

春潮涌动正当时 “春日经济”激发消费市场动能

王绍绍
2024年04月16日08:41 | 来源：人民网
小字号

看花、赏景、吃春鲜，春日消费热潮势头正盛，活力彰显，持续释放“春日经济”强劲动能。

在江苏省南京市溧水区，梅花、樱花、油菜花、郁金香、海棠等鲜花竞相开放，近万亩草莓进入最佳采摘季。当地以花为媒，以节造势，开发赏梅花、采草莓、看烟花、观民俗、住民宿等一系列“农文旅”相融合的活动，激活春日消费的“一池春水”，一季度休闲农业共接待游客58.75万人次，实现综合收入约1.18亿元。

最是一年春好处，不少城市居民选择走入乡村，赏春花、挖春笋、吃野菜、住民宿……感受乡野乐趣，助力乡村文旅“上春山”。

山东省济南市霞峰村化身世外桃源，依托万亩桃林举办了桃文化旅游节，通过开展桃源潮市集、风筝嘉年华、双层露天花车等精彩活动引来8万余名游客打卡，拉动经济收入83万余元；福建省永安市吉山村化作金色海洋，金灿灿的油菜花与古建筑、青山、蓝天交相辉映，当地通过开发“赏花+历史文化”路径吸引游客，接待各地游客近百万人次；江苏省常州市金山区化身花香茶海，开拓“茶产业+文旅”的融合发展之路，游客在其中观茶景、品茶饮、观茶技、宿茶居，“沉浸式”体验金坛茶文化。

借“春景”助“农旅”，变“流量”为“留量”。“消费者踏青、赏花需求的释放，将带动餐饮、住宿、交通、旅游等消费提升，利好相关产业发展。”北京第二外国语学院中国文化和旅游产业研究院副教授吴丽云表示，举办丰富多彩的文化活动，提升文旅产品供给品质，有利于文旅需求进一步释放。

成都近郊，一些商家将火锅设在了油菜花田间，吃火锅赏花的体验别具一格……在美团上，“露营地”等关键词的搜索量同比翻倍增长，“露营烧烤”“亲子露营”“露营装备”等成为热门搜索词。

露营+烧烤、露营+live音乐、露营+围炉煮茶、露营+亲子活动……市城郊区的短途游、周末游，带动了“露营经济”。某互联网销售平台数据显示，3月以来，露营帐篷成交额环比增长240%，淋浴帐篷成交额环比增长150%，三合一天幕成交额环比增长700%。

寻一处绿地，搭起帐篷，架起天幕，摆好餐食，享受春日午后的惬意时光……“家庭式”露营在苏州城内持续升温，成为不少居民闲暇时间的首选活动；广州珠江边的临江带状公园附近，多家租赁点提供“拎包露营”服务，造型奇特、科技感十足、方便快捷的各类帐篷琳琅满目；贵州省贵阳市数十家露营基地生意火热，通过开发完善动物农场、乐队演出、露天电影等各类项目，满足市民游客“微度假”“微旅行”的新型旅游偏好。

“‘露营经济’发展一定是以消费者需求为导向的，真正的露营体验应该是以亲近自然、感受自由、放松身心，与朋友和家人共度时光为主要目的。”复旦大学旅游学系副教授薛岚表示，随着人们的露营、文旅需求越来越普遍，露营产业也会在持续摸索消费者特点和需求中逐渐发展、走向成熟。。

乡野踏青、城郊露营，春季文旅消费持续释放生机活力，各地政府也开展各类促消费活动，助力春日消费持续升温。江苏泰州通过举办商超拔河活动，发放实物奖品及消费券等拉动消费千余万元；河北衡水开展“迎春踏青”消费券发放活动，共发放760万元政府消费券；安徽省芜湖市凤台县发放600万元，共计35800张商品类和文旅类惠民消费券，进一步提振消费信心。

“春日经济”热度不减，春日消费势头正盛，如何将“季节性经济”变为“全年性经济”成为广受关注的话题。多位专家表示，要研发适应不同季节的系列产品，打造不受季节限制的品牌IP，并通过政策引导和市场推广策略，培养消费者跨季节消费的习惯，从而延续和扩大春日经济的影响，实现全年消费市场的持续活跃。

(责编：郝帅、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
春潮涌动正当时 “春日经济”激发消费市场动能
　　看花、赏景、吃春鲜，春日消费热潮势头正盛，活力彰显，持续释放“春日经济”强劲动能。 在江苏省南京市溧水区，梅花、樱花、油菜花、郁金香、海棠等鲜花竞相开放，近万亩草莓进入最佳采摘季。…
报告：释放健康消费潜力 五大策略助力快消企业突围
　　人民网北京4月15日电 （记者栗翘楚）消费一头连着宏观经济，一头连着千家万户，是经济发展的重要引擎。国家统计局最新数据显示，随着各项宏观政策发力显效，国民经济持续回升向好，市场销售继续恢复，2024年1-2月社会消费品零售总额达81307亿元，同比增长5.5%，其中商品零售71826亿元，同比增长4.6%，全国实物商品网上零售额18206亿元，同比增长14.4%，消费领域出现的积极变化有望得到持续，同时恢复和扩大消费的基础仍待巩固，居民消费能力和信心有待进一步提升。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部