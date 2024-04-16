王绍绍

看花、赏景、吃春鲜，春日消费热潮势头正盛，活力彰显，持续释放“春日经济”强劲动能。

在江苏省南京市溧水区，梅花、樱花、油菜花、郁金香、海棠等鲜花竞相开放，近万亩草莓进入最佳采摘季。当地以花为媒，以节造势，开发赏梅花、采草莓、看烟花、观民俗、住民宿等一系列“农文旅”相融合的活动，激活春日消费的“一池春水”，一季度休闲农业共接待游客58.75万人次，实现综合收入约1.18亿元。

最是一年春好处，不少城市居民选择走入乡村，赏春花、挖春笋、吃野菜、住民宿……感受乡野乐趣，助力乡村文旅“上春山”。

山东省济南市霞峰村化身世外桃源，依托万亩桃林举办了桃文化旅游节，通过开展桃源潮市集、风筝嘉年华、双层露天花车等精彩活动引来8万余名游客打卡，拉动经济收入83万余元；福建省永安市吉山村化作金色海洋，金灿灿的油菜花与古建筑、青山、蓝天交相辉映，当地通过开发“赏花+历史文化”路径吸引游客，接待各地游客近百万人次；江苏省常州市金山区化身花香茶海，开拓“茶产业+文旅”的融合发展之路，游客在其中观茶景、品茶饮、观茶技、宿茶居，“沉浸式”体验金坛茶文化。

借“春景”助“农旅”，变“流量”为“留量”。“消费者踏青、赏花需求的释放，将带动餐饮、住宿、交通、旅游等消费提升，利好相关产业发展。”北京第二外国语学院中国文化和旅游产业研究院副教授吴丽云表示，举办丰富多彩的文化活动，提升文旅产品供给品质，有利于文旅需求进一步释放。

成都近郊，一些商家将火锅设在了油菜花田间，吃火锅赏花的体验别具一格……在美团上，“露营地”等关键词的搜索量同比翻倍增长，“露营烧烤”“亲子露营”“露营装备”等成为热门搜索词。

露营+烧烤、露营+live音乐、露营+围炉煮茶、露营+亲子活动……市城郊区的短途游、周末游，带动了“露营经济”。某互联网销售平台数据显示，3月以来，露营帐篷成交额环比增长240%，淋浴帐篷成交额环比增长150%，三合一天幕成交额环比增长700%。

寻一处绿地，搭起帐篷，架起天幕，摆好餐食，享受春日午后的惬意时光……“家庭式”露营在苏州城内持续升温，成为不少居民闲暇时间的首选活动；广州珠江边的临江带状公园附近，多家租赁点提供“拎包露营”服务，造型奇特、科技感十足、方便快捷的各类帐篷琳琅满目；贵州省贵阳市数十家露营基地生意火热，通过开发完善动物农场、乐队演出、露天电影等各类项目，满足市民游客“微度假”“微旅行”的新型旅游偏好。

“‘露营经济’发展一定是以消费者需求为导向的，真正的露营体验应该是以亲近自然、感受自由、放松身心，与朋友和家人共度时光为主要目的。”复旦大学旅游学系副教授薛岚表示，随着人们的露营、文旅需求越来越普遍，露营产业也会在持续摸索消费者特点和需求中逐渐发展、走向成熟。。

乡野踏青、城郊露营，春季文旅消费持续释放生机活力，各地政府也开展各类促消费活动，助力春日消费持续升温。江苏泰州通过举办商超拔河活动，发放实物奖品及消费券等拉动消费千余万元；河北衡水开展“迎春踏青”消费券发放活动，共发放760万元政府消费券；安徽省芜湖市凤台县发放600万元，共计35800张商品类和文旅类惠民消费券，进一步提振消费信心。

“春日经济”热度不减，春日消费势头正盛，如何将“季节性经济”变为“全年性经济”成为广受关注的话题。多位专家表示，要研发适应不同季节的系列产品，打造不受季节限制的品牌IP，并通过政策引导和市场推广策略，培养消费者跨季节消费的习惯，从而延续和扩大春日经济的影响，实现全年消费市场的持续活跃。

(责编：郝帅、吕骞)

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