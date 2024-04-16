人民网北京4月16日电 （记者李栋）农业农村部最新农情调度显示，截至目前，我国已春播粮食15.6%，进展顺利。今年，各地区各部门把“藏粮于地、藏粮于技”落实落细，软硬件两手抓，加快提升粮食产能。

春播粮食面积占全年粮食面积一半以上，抓好春管春耕，对于确保全年粮食稳产保供至关重要，对于保供给、稳预期、增信心意义重大。

进入春耕时节，在湖南省衡阳市珠晖区沿兴村的双季稻生产千亩示范片，旋耕机来回穿梭，一片繁忙景象。农机手驾驶着插秧机开展早稻机插作业，一丛丛秧苗被整齐均匀地插入田间。

“插秧机单机作业量一天可达30多亩，预计5月1日之前就可以完成早稻插秧。”今年种植了1200余亩早稻的种粮大户陆胜对于现代化的播种方式感慨万千，“因为机械化的投入，几辈人眼里的‘体力活’变成了‘技术活’。”

“今年计划粮食播种面积3万亩，其中早稻种植面积1万亩。” 珠晖区农业农村局相关负责人介绍，为保障粮食稳产增产，今年50余台大中型农机投入春耕春插作业。截至目前，当地已培训农机手70余人次，农技人员服务农户达200余人次。

近年来，随着农业现代化进程加快，供给保障能力显著增强，全国粮食产量连续9年站稳1.3万亿斤台阶，近400万个家庭农场、220多万家农民合作社，开展规模化经营。100多万个农业社会化组织，带动了9100多万小农户加入到农业现代化进程中。

春管春耕一线，各地区各部门把大面积提升粮食单产摆在更加突出位置，既要让现代化农业机械向田野集聚，也要让农技推广落实到田间地头。

内蒙古通辽市是我国玉米的优势产区，常年玉米种植面积1700万亩以上，总产量175亿斤以上，占全国总产量的3.2%。

中央一号文件明确，扎实推进新一轮千亿斤粮食产能提升行动。如何进一步推进粮食作物单产提升？不久前，中国农科院作科所与通辽市政府签订科技合作协议，双方将开展玉米密植精准调控技术、专用化品质与产量协同提升、沙区耕地增粮保育以及旱作区玉米高效生产技术等合作研究与全域推广，推进科教融合，共同创建中国玉米生产与科技创新高地，推动全市1000万亩灌溉玉米全面应用密植精准调控技术，实现全市节水增粮40亿斤。

中国农科院作科所所长周文彬介绍，在技术示范和推广中，以县域为单位，推进玉米产业科技创新和成果转化应用，可全面提升玉米产量水平和产业效益，促进全县粮食年产量增加5亿斤到7亿斤。

近日，农业农村部深入推进全国粮油等主要作物大面积单产提升行动，组织专家编制了小麦、玉米、大豆、油菜四大作物大面积单产提升技术挂图、技术手册和配套视频（简称“一图一册一视频”），推进单产提升主导品种、主推技术、主力机型落实落地。

“‘一图一册一视频’主要面向基层农技人员、农业生产经营主体和农户，紧紧围绕大面积单产提升，突出重点作物、重点地区，注重科学系统、分类施策，旨在提高大面积单产提升指导服务效果。”农业农村部相关负责人员介绍。

(责编：郝帅、吕骞)

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