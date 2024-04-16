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全速推进沙地歼灭战 刷新美丽中国“生态颜值”

欧阳易佳
2024年04月16日09:01 | 来源：人民网
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万物复苏春光好，春潮涌动处，沙地亦生金。

地段整理、打点挖穴、沙障设置……日前，春季造林前期准备工作正在紧锣密鼓地进行，1200多人向科尔沁沙地集结，构筑起一道道绿色屏障。放眼科尔沁、浑善达克两大沙地歼灭战的各个战场，不等不靠，抢抓有利时机，绿“锁”黄沙，全力以赴打好攻坚战，刷新“生态颜值”。

2024年是“三北”工程三大标志性战役全面铺开的一年。2月，国家林草局召开三北工程攻坚战工作专班2024年第1次会议，传达学习《关于加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设的意见》（以下简称《意见》），研究部署三北工程攻坚战2024年度重点工作任务。

国家林草局相关负责人表示，内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、河北等五省区（以下简称“五省区”）坚持系统观念，科学安排重点工程项目，统筹推进沙漠边缘和腹地、上风口和下风口、沙源区和路径区协同治理，蹄疾步稳推进科尔沁、浑善达克沙地歼灭战。

“五省区坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，以实现区域可治理沙化土地全覆盖为治理重点，主攻高质量林草植被建设。”上述负责人说，“通过统筹推进沙化土地、退化草原、河湖湿地保护与修复，成效显著。”

数据显示，截至4月8日，内蒙古自治区完成造林361万亩，种草1647.62万亩，防沙治沙792万亩。黑龙江省完成造林22.53万亩，草原生态修复任务36.12万，沙化土地治理7.6万亩。河北省完成营造林497万亩、退化草原生态修复治理44万亩、防沙治沙253万亩。

“全力打好科尔沁、浑善达克两大沙地歼灭战，要坚持科学治沙。”中国工程院院士朱教君认为，两大沙地歼灭战，沙地水资源与荒漠化两个主要矛盾是入手点，农田生态系统冬、春季的风蚀是科尔沁沙地防沙治沙的难点与卡点。应创建以风蚀模型、植被指数与土壤含沙量为一体的新荒漠化程度监测技术体系，摸清全量水资源家底。结合地面调查，监测科尔沁、浑善达克两大沙地历史时期荒漠化演变过程，利用先进信息化手段，获得区域高分辨率全量水资源及其时空动态。同时尝试建立政策性耕地及风蚀防护生态补偿机制，形成生态农业公司防沙治沙新模式（政府+企业+基地农户），增加当地农民收益，实现生态、生产、生活共赢。

“三北”地区地广人稀，加快防沙治沙机械化进程是关键。在甘肃，36岁的赵鹏正操作着新一代手扶式沙障机向沙漠深处挺进。“手扶式沙障机可代替草方格沙障铺设过程中人工开沟与埋草的工序，降低劳动强度，适用于不同地形条件下流动沙丘草方格沙障的铺设。”他说。

技术创新正在成为提升防沙治沙效率的重要抓手。从经验治沙到科学治沙，从分散治理到统一规划，我国初步遏制了荒漠化持续扩展态势，走出了一条生态建设与经济发展并重、治沙与治穷共赢的特色防沙治沙之路。

《新时代的中国绿色发展》白皮书数据显示，2011年至2020年，中国环境技术发明专利申请总量接近全球60%，是全球布局环境技术创新最积极的国家。

辽宁彰武县总结出“以灌木固沙为主，机械沙障为辅，前挡后拉，顺风推进，分批治理”的综合治沙方法，被誉为中国三大治沙方法之一；河北塞罕坝机械林场成功探索出高寒地区“全光育苗”技术，培育了“大胡子、矮胖子”优质壮苗，突破了机械栽植苗木挤压不实、机械伤苗等技术瓶颈；内蒙古磴口县采取先固沙后造林、片带结合、多带配置等方法，构建防风阻沙林体系……科技创新成为打好两大沙地歼灭战的“秘密武器”。

国家林草局科技司司长郝育军表示，新时代“三北”工程建设必须将科技创新摆在核心位置，以科技攻坚带动“三北”攻坚，以科技高含量提升工程高质量。“我们聚焦关键问题全力开展科技攻关，启动三北工程攻坚战揭榜挂帅项目，编制‘三北’工程攻坚战科技创新实施方案，力争从国家层面系统布局‘三北’工程科技支撑项目。同时统筹‘三北’地区省级科研机构联合攻关，将各省林草科研单位自主科研项目纳入局科技攻关计划，统筹管理，成果共享。”

郝育军认为，智力服务支撑科学决策，围绕三北工程攻坚战的实施保障，林草领域科研院所、专家开展决策咨询和技术服务，汇集大量研究成果、数据，为三北六期工程规划编制论证等工作提供了有力科技支撑，充分发挥了智力服务支撑职能。

数据显示，自科尔沁和浑善达克沙地歼灭战启动以来，五省区坚持系统观念，统筹推进沙漠边缘和腹地、上风口和下风口、沙源区和路径区协同治理，2023年两大沙地歼灭战完成重点项目97.06万亩。

(责编：郝帅、吕骞)
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