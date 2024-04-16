人民网北京4月16日电 （记者杨曦）国家统计局16日发布数据显示，2024年3月份，70个大中城市新建商品住宅和二手住宅成交量比前期有所上升，各线城市商品住宅销售价格环比降幅略有收窄、同比降幅扩大。

各线城市商品住宅销售价格环比降幅略有收窄

3月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.1%，降幅比上月收窄0.2个百分点。其中，北京持平，上海上涨0.5%，广州和深圳分别下降0.7%和0.4%。二、三线城市新建商品住宅销售价格环比分别下降0.3%和0.4%，降幅均与上月相同。

3月份，一线城市二手住宅销售价格环比下降0.7%，降幅比上月收窄0.1个百分点，其中北京、上海、广州和深圳分别下降0.4%、0.3%、1.0%和1.0%。二、三线城市二手住宅销售价格环比均下降0.5%，降幅均比上月收窄0.1个百分点。

各线城市商品住宅销售价格同比降幅扩大

3月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比下降1.5%，降幅比上月扩大0.5个百分点。其中，北京和上海分别上涨0.8%和4.3%，广州和深圳均下降5.5%。二、三线城市新建商品住宅销售价格同比分别下降2.0%和3.4%，降幅比上月分别扩大0.9和0.7个百分点。

3月份，一线城市二手住宅销售价格同比下降7.3%，降幅比上月扩大1.0个百分点，其中北京、上海、广州和深圳分别下降6.4%、6.9%、8.6%和7.4%。二、三线城市二手住宅销售价格同比分别下降5.9%和5.7%，降幅比上月分别扩大0.8和0.6个百分点。

图片来源：国家统计局官网

(责编：杨曦、吕骞)

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