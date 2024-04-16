人民网北京4月16日电 （记者栗翘楚）“两头在外”“借鸡生蛋”的加工贸易，曾占据中国外贸“半壁江山”。今年政府工作报告提出，要促进跨境电商等新业态健康发展，优化海外仓布局，支持加工贸易提档升级，拓展中间品贸易、绿色贸易等新增长点。

2023年12月，商务部等10部门印发《关于提升加工贸易发展水平的意见》（以下简称《意见》）从六个方面提出12项政策措施，为加工贸易提档升级绘制了蓝图。2023年10月，海关总署也出台了《海关总署关于推动加工贸易持续高质量发展改革实施方案》，围绕提升便利化水平、促进区域协同发展、筑牢安全发展防线3个方面提出16条改革措施。

与一般贸易相比，“两头在外”是加工贸易最突出的特征，即“原料从外进，产品在外销”，具体包括来料加工、进料加工等形式。海关总署统计，2023年，我国进出口总值41.76万亿元。其中，全国一般贸易进出口27万亿元，占全国外贸进出口总值的64.6%；全国来料加工装配贸易和进料加工贸易进出口共计7.6万亿元，占全国外贸进出口总值的18.2％。

2023年1至12月进出口商品贸易方式总值表（人民币）。图片来源：海关总署官网

北京师范大学经济与工商管理学院教授戴觅接受人民网记者采访时表示，加工贸易曾占据我国国际贸易的“半壁江山”，这对于当时技术水平相对不够发达，又缺乏品牌的企业来说非常重要。如果不通过加工贸易这种形式，企业便很难参与到全球价值链中。因此，在当时历史背景下，加工贸易对于增加我国就业，促进国民收入增长，以及促进企业接触海外市场，逐渐学习进步，都起到了非常重要的作用。

打造加工贸易新优势，政策支持起到哪些关键作用？给定加工贸易大多数属于劳动密集型产业，《意见》提出，要加大宣传力度，持续引导加工贸易向中西部和东北地区转移。据海关总署最新统计显示，今年一季度，我国西部地区有序承接产业转移，加工贸易进出口由降转增。

“然而，加工贸易只是众多贸易方式的一种，我们的目标应该是促进外贸的总体增长和高质量发展，并不是说我们一定要坚持加工贸易这种形式。事实上，当企业技术水平提高，或者在国外的声誉提升以后，往往会转向一般贸易。从这个角度来看，我们不用刻意去追求做大做强加工贸易，加工贸易提档升级，其实是加工贸易逐渐转变为一般贸易的一个过程。”戴觅说。

(责编：郝帅、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经