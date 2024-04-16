原标题：华发股份“新一代好房子华发科技+产品体系技术标准”亮相

4月13日，华发股份延续44年产品研发创新传统，在业内率先发布“新一代好房子华发科技+产品体系技术标准”。公司携手华为、顺丰、亿航等头部企业，将鸿蒙系统、无人机配送等AI时代科技植入新一代好房子、第四代住宅建造，为行业发展注入澎湃动力，标志着珠海市“数字化、智慧化、绿色化、产业化”新型住宅产品体系建设取得实质性进展。

据了解，此次全新亮相的“新一代好房子华发科技+产品体系技术标准”，以“数字化、智慧化、绿色化、产业化”四化为经，以数字智慧社区、智慧无人机服务、智慧社区养老、智能家居、绿色低碳、质美生态规划、科技精工建筑、健康可变户型、高定品质精装、智慧绿色园林、优+生活配套、优质物业管理等十二个方面为纬，在户型设计、建造工艺、材料材质、智能系统、通信连接等数十个细分科技领域实现了创新突破。

此次发布的珠海“好房子”建设体系，创造性加入了无人机配送要素。今年下半年，华发旗下的珠海湾就将成为全国首个实现无人机配送的智慧住宅小区，从而拉开珠海全域低空经济发展的大幕，助力珠海早日实现“天空之城”建设的战略目标。

发布会现场，华发股份董事局副主席、总裁陈茵着重分享了“四化十二优”技术标准中五大领先性、示范性技术标准的应用亮点，共同畅想未来居住在华发新一代好房子的美好生活情景：“一是环绕式无干扰三层错层超大露台，率先实现科技+无人机投递；二是科技+数字化智慧社区，引领行业全屋智能家居。三是专享社区养老，共享天伦之乐；四是科技+绿色低碳健康生活；五是科技+舒适安全迭代设计。”（记者 李雯珊 见习记者 刘晓一）

(责编：董童、李源)

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