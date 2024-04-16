人民网记者 乔雪峰

日前，一列满载着55个集装箱的中欧班列从内蒙古自治区二连浩特铁路口岸缓缓驶出，标志着二连浩特铁路口岸已累计通行中欧班列突破1.5万列。

近年来，二连浩特铁路口岸中欧班列开行数量、频次呈现持续增长态势。目前，经该铁路口岸出境的中欧班列可通达德国、波兰、俄罗斯、白俄罗斯等10多个国家的60多个地区，国内则集聚了天津、安徽、湖南、四川等10余个省份的货源。

“最早，我们公司代理的中欧班列出口货物主要是服装鞋帽和小家电，现在大件的家用电器和汽车等高附加值产品越来越多。”二连浩特市某货物运输代理有限公司负责人康海涛表示，现如今，中欧班列货物运输能力越来越强，通关效率也大大提高，成为公司保持良好盈利态势的重要支撑。

2011年3月，首趟中欧班列从重庆发出开往德国杜伊斯堡，开启了中欧班列创新发展的序章。十几年来，中欧班列总体保持增长趋势，稳步发展态势明显。记者从国铁集团获悉，截至2024年3月底，中欧班列已累计开行超8.7万列，通达欧洲25个国家222个城市。

据国铁集团货运部负责人介绍，今年以来，国铁集团持续推动中欧班列高质量发展，保障国际供应链稳定畅通，有力促进了中欧互联互通，为服务高质量共建“一带一路”和高水平对外开放注入了强劲动能。

数据显示，今年一季度，中欧班列累计开行4541列，发送货物49.3万标箱，同比分别增长9%、10%。中欧班列西（阿拉山口、霍尔果斯）、中（二连）、东通道（满洲里、绥芬河、同江北）运量同比分别增长8%、14%、8%。

近日，在位于吉林省的长春远达铁路综合货场，一列满载110标箱150台红旗汽车的中欧班列缓缓驶出，一路驶向目的地俄罗斯谢利亚季诺站。今年以来，中欧班列（长春）已常态化开行商品车整车班列17列，助力吉林对外开放通道进一步扩宽。

中欧班列让商品车能够实现“出厂即发运”，还可根据海外的销售计划灵活安排发运，订单交付周期更短、资金周转效率更高。

“我们通过与海关、国际陆港等部门通力合作，进一步优化中欧班列业务办理流程和监管模式，实现海关、铁路、运营企业数据互通，资源共享，确保货物报关、入站、运输等环节高效顺畅。”长春铁路物流中心副总经理杜永平说道。

如今，不仅仅是汽车及机车配件，电子元器件、机械配件、轻工业品、轻纺织品等近15种品类的货物都能搭乘中欧班列从吉林运往欧洲各地，“钢铁驼队”行稳致远，为加快建设吉林省对外开放新高地，形成畅通国内国际双循环的重要通道枢纽。

河北省国际陆港有限公司总经理刘瑞领举例说，石家庄有家生产儿童玩具和电动自行车的外贸企业，原先出口只能走海运，自从石家庄有了国际陆港，他们改用中欧班列出口，每年短途运费能节省200多万元，而且海运到欧洲的时间是40天、中欧班列只需15天。

刘瑞领表示，现在石家庄正在以通道促贸易、以贸易聚产业、以产业育就业，加强产业集群与枢纽布局联通，全力创建京津冀中欧班列集结中心，助力京津冀协同发展，为构建新发展格局贡献力量。

4月9日16时，一列满载汽车、机电产品、服装的中欧班列经霍尔果斯铁路口岸出境，开往波兰马拉舍维奇。至此，霍尔果斯、阿拉山口铁路口岸今年通行中欧（中亚）班列超4000列。

截至4月14日，今年霍尔果斯铁路口岸通行中欧（中亚）班列2171列，阿拉山口铁路口岸通行中欧（中亚）班列2118列，推动中欧班列朝着更高质量、更好效益、更加安全的方向发展。

“随着班列开行数量的稳步增长，班列运输的货物品类从农副产品、工业制品等逐渐增加到小轿车、精密仪器、电子元件等200余种。今年一季度，共有1.2万辆商品车搭载中欧（中亚）班列出口至哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等国家。”霍尔果斯站安全生产指挥中心调度员杨利业告诉记者。

中欧班列为企业降低了物流成本，节省了运输时间，提高了资金周转率，增强了产品竞争力，通过中欧班列把更多的“国货潮牌”运向国际市场，同时又把更多的“丝路洋货”带回国内市场，极大地丰富了双方百姓的生活。

中亚国家的客商感慨地说，共建“一带一路”真的是个伟大的创举，中欧班列搭载的不仅是货物，更是发展机会和幸福期盼。

“中欧班列开行范围不断扩大，运量持续强劲增长，凸显我国外贸稳中向好的态势。”国铁集团货运部负责人表示，国铁集团将聚焦服务高质量共建“一带一路”，不断提升中欧班列运行品质和效率，推动中欧班列朝着更高质量、更好效益、更加安全的方向发展，为我国外贸发展提供有力运输服务保障。

(责编：郝帅、吕骞)

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