人民网海口4月16日电 （翁奇羽、欧阳易佳）爱尔兰的威士忌、乌拉圭的牛肉肠、西班牙的火腿……在海南海口举行的第四届中国国际消费品博览会(以下简称“消博会”)上，来自全球的优质农产品和特色美食云集，参观者在消博会现场实现了舌尖的“穿越之旅”。

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