人民网北京4月16日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，一季度，全国铁路发送旅客10.14亿人次，日均发送旅客1114.7万人次，同比增长28.5%，运输安全平稳有序。

国铁集团客运部负责人介绍，一季度，国铁集团积极适应我国经济持续稳中向好、人员流动加速的形势，坚持以人民为中心的发展思想，加快构建现代化铁路运输服务体系，持续深化运输供给侧结构性改革，不断优化旅客列车开行，提升站车服务品质，有力有效保障了人民群众平安有序温馨出行。

发挥现代化铁路网优势，提升旅客运输能力。统筹高速铁路和普速铁路运力资源，科学分析旅客出行规律，不断优化列车开行方案，实现运力和客流的合理匹配，一季度全国铁路日均开行旅客列车10486列，同比增长15.5%。加强春运和元旦小长假等客流高峰时段运输组织，根据12306客票预售和候补购票数据，采取增开临时旅客列车、动车组重联、普速旅客列车加挂等方式，及时在热门地区、方向和时段增开旅客列车，最大限度满足旅客出行需求，春运旅客发送量达4.8亿人次，创历史新高。持续开好公益性“慢火车”和乡村振兴列车，增加县城站客车停靠，方便边远地区人民群众出行。

改进客运服务措施，提升旅客出行体验。组织12306售票系统升级扩容，优化候补购票功能，推出购票信息预填、起售订阅通知、学生务工人员购票专区预约等新功能，单日售票量最高达2091.6万张，浏览量最高898.3亿次，成功应对了多轮超大规模访问的考验，系统保持安全平稳运行。拓展车站候车空间，增加免费充电、寄存等设备，落实站车空调、供水等基本服务，为老幼病残孕等重点旅客和脱网人群提供贴心服务。实施列车餐饮提质专项行动，丰富餐饮种类，提升口感品质，实行优惠价格，让旅客吃上“一盒好饭”。积极推进旅游列车市场化经营，与酒店、景区联动，打造高品质旅游列车，激发旅游消费潜能，助力旅游经济、银发经济发展。

有效防范安全风险，确保旅客平安出行。坚持生命至上、安全第一理念，积极应对春运客流高峰时段两轮大范围低温雨雪冰冻灾害，提前采取降速、迂回、停运等措施，动态调整旅客列车开行方案，做好在途旅客服务保障，组织干部职工上线打冰除雪，强化设备检查和维护，确保了铁路大动脉安全畅通和旅客列车运行安全。针对超大客流，加强旅客乘降组织，优化进出站流线，在关键处所增加引导力量，确保了旅客安全有序乘降。

该负责人表示，进入二季度，铁路客流保持平稳运行，“五一”、端午小长假将迎来客流高峰，铁路部门将密切关注客流变化情况，动态优化客运产品供给，全力做好站车服务，扩大票价优惠范围和幅度，努力让广大旅客出行体验更美好。

(责编：王连香、吕骞)

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